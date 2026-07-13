القبض على الصحفي المعارض علي المرابط في المغرب

المشاركة

1دقيقة

الرباط 13 يوليو تموز (رويترز) – قالت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الاثنين إن الشرطة المغربية ألقت القبض على المعلق المعارض علي المرابط للتحقيق معه فور وصوله إلى مطار طنجة أمس الأحد.

وذكرت المنظمة، التي تقدم المساعدة للصحفيين المعرضين للخطر، أن المرابط يخضع للتحقيق “بتهمة نشر معلومات كاذبة تسيء إلى المؤسسات الدستورية”.

ولم ترد السلطات القضائية المغربية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

والمرابط، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا ويقيم في إسبانيا، معلق سياسي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من أشد منتقدي النظام السياسي في المغرب.

وقال مصدر مطلع إن المرابط يواجه تحقيقا أوليا بشأن شكاوى قدمها أفراد ومؤسسات في المغرب تتهمه بالتشهير والقذف.

وسجن المرابط في عام 2003 بعد إدانته بتهم شملت التطاول على الملك. ومنعته محكمة مغربية في عام 2005 من ممارسة مهنة الصحافة في المغرب لمدة 10 سنوات.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)