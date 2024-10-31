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القبض على ناشط حقوقي بالمغرب بتهمة الإبلاغ عن جريمة “خيالية” ونشر أخبار زائفة

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الرباط (رويترز) – ألقت الشرطة المغربية القبض على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني للاشتباه في أنه أبلغ عن “جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبارا زائفة عديدة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في بيان يوم الخميس إن عبد المومني، الذي أُلقي القبض عليه يوم الأربعاء، سيظل “تحت تدبير الحراسة النظرية” على ذمة التحقيق.

وكتب عبد المومني على فيسبوك خلال زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع يقول إن المغرب يستخدم الهجرة والاستخبارات الأمنية والتجسس للضغط على فرنسا، لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك.

وزار ماكرون المغرب في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى طي صفحة توتر العلاقات الدبلوماسية الذي استمر سنوات وكانت قضية الهجرة إحدى أسبابه.

وقالت سعاد براهمة محامية عبد المومني إن اعتقال موكلها يعد “انتهاكا لحرية التعبير”.

وأضافت “تم توقيفه بسبب نشاطه السياسي وآرائه التي عبر عنها بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

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