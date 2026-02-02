القبض على 4 أجانب في إيران على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين بأن الشرطة ألقت القبض على أربعة أجانب، لم تحدد جنسيتهم، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن الشرطة الإيرانية قولها إنها ألقت القبض على الأجانب الأربعة في “مداهمة لمخبئهم”، وعثرت على أربع قنابل صوت محلية الصنع في إحدى حقائبهم.

ويعتقد أن آلاف الإيرانيين قتلوا في حملة الشهر الماضي لقمع احتجاجات مناهضة للحكومة. وتتهم إيران دولا أجنبية بإثارة العنف في أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتعلن السلطات يوميا عن اعتقالات لمن يشتبه في أنهم قادوا الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، اليوم الاثنين إن السلطات اعتقلت ما يقرب من 50 ألف شخص حتى الآن.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)