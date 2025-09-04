القصف الإسرائيلي يدفع المزيد من الفلسطينيين إلى النزوح في مدينة غزة

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – دفع القصف الإسرائيلي المزيد من الفلسطينيين إلى النزوح في مدينة غزة يوم الخميس، بينما تحدى آلاف السكان الأوامر الإسرائيلية بالمغادرة وبقوا بين الأنقاض في مواجهة أحدث تقدم إسرائيلي.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن 28 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع يوم الخميس، معظمهم في مدينة غزة حيث تقدمت القوات الإسرائيلية عبر الضواحي الخارجية وأصبحت الآن على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة.

وشنت إسرائيل الهجوم على مدينة غزة في العاشر من أغسطس آب، في ما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطة لهزيمة مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشكل نهائي في منطقة من القطاع خاضت فيها القوات الإسرائيلية أشد المعارك في المرحلة الأولى من الحرب.

وأثارت الحملة الإسرائيلية انتقادات دولية بسبب الأزمة الإنسانية الشديدة في القطاع، وتسببت في تعبير غير معتاد عن القلق داخل إسرائيل تضمن روايات عن وجود توتر بين بعض القادة العسكريين السياسيين بشأن استراتيجية الحرب.

وقالت أم نادر، وهي أم لخمسة أطفال من مدينة غزة، لرويترز في رسالة نصية “هذه المرة مش طالعة من بيتي وبدي أموت هنا، أساسا مش فارقة ننزح ولا نظل، عشرات الآلاف من إللي تركوا بيوتهم ونزحوا إسرائيل قتلتهم، فلشو نتعب حالنا”.

وقال سكان إن إسرائيل قصفت أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية في مدينة غزة من البر والجو. وتوغلت الدبابات أيضا في الجزء الشرقي من حي الشيخ رضوان في شمال غرب وسط المدينة، مما أدى إلى تدمير منازل واشتعال حرائق في خيام.

ولم تدل إسرائيل بتعليق على هذه التقارير. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل في ضواحي المدينة لتفكيك أنفاق المسلحين وتحديد أماكن الأسلحة.

ودمر جزء كبير من مدينة غزة في الأسابيع الأولى للحرب بين أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني 2023. وكان يعيش هناك قبل الحرب حوالي مليون شخص، ويعتقد أن مئات الآلاف عادوا للعيش بين الأنقاض، خاصة وأن إسرائيل أمرت السكان بالخروج من مناطق أخرى وشنت هجمات في أماكن أخرى.

وتقول إسرائيل، التي طلبت من المدنيين الآن مغادرة مدينة غزة مرة أخرى حفاظا على سلامتهم، إن 70 ألف شخص فعلوا ذلك ويتجهون إلى الجنوب.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن أقل من نصف هذا العدد غادر، وإن عدة آلاف لا يزالون في طريق التقدم الإسرائيلي.

* ’أخطر مرات النزوح’ منذ بدء الحرب

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهي مظلة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تنسق مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية، إن النزوح قد يعرض الفئات الأكثر ضعفا لمزيد من الخطر، ومن بينهم الكثير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وأضاف “هذه المرة راح تكون أخطر مرات النزوح منذ بدء الحرب.. رفض الناس لأنهم ينزحوا من بيوتهم رغم القصف والقتل إشارة على أنهم قد فقدوا الأمل بشكل كامل”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بما في ذلك المناطق التي تصنفها إسرائيل كمناطق إنسانية.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية في أنحاء القطاع. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن 370 شخصا، من بينهم 131 طفلا، لقوا حتفهم حتى الآن بسبب سوء التغذية والجوع الناجم عن النقص الحاد في الغذاء، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية. وتقول إسرائيل إنها تتخذ إجراءات لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، بما في ذلك زيادة المساعدات إلى القطاع.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجم مسلحون تقودهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بلدات في جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين وأخذوا 251 رهينة إلى غزة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وحولت القطاع إلى أنقاض.

ولا تزال احتمالات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، الذين يبلغ عددهم 48 ويعتقد أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، غير واضحة.

واشتدت في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية الاحتجاجات التي تدعو إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

(إعداد نهى زكريا وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)