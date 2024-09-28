القصف الإسرائيلي يصيب سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالصدمة

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من مايا الجبيلي وعبد الهادي رماحي

بيروت (رويترز) – عندما بدأت إسرائيل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت في الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، كانت الانفجارات قوية لدرجة جعلت امرأة حاملا تخشى ألا يستطيع طفلها تحمل القوة.

وقالت زهراء “أنا حامل في الشهر الثامن، ولم يكن الجنين يتحرك حتى في بطني، وكنت خائفة جدا من أن يحدث شيء لا قدر الله. لكن في النهاية شعرت به”.

وأضافت “يا الله، الصواريخ التي رأيناها أمس، والحرائق التي رأيناها. أمكننا سماع كل ضربة. لم ننم ولو للحظة. هناك أشخاص ينامون في الشوارع أو في سياراتهم في كل مكان حولنا”.

ومثل سكان الضاحية الجنوبية، سارعت العائلة، التي تتألف من زهراء وزوجها وولديها البالغين من العمر 17 عاما وعشرة أعوام، إلى حزم أمتعتهم والفرار إلى مناطق أخرى من العاصمة بيروت. وكانت المدينة تهتز مع كل انفجار.

وتعج بالفعل مدارس عديدة تُستخدم كملاجئ في العاصمة بعشرات الآلاف من الذين فروا من جنوب لبنان في الأيام القليلة الماضية. وقال النازحون الجدد خلال الليل إنهم ليسوا لديهم مكان يذهبون إليه.

وأكد حزب الله مقتل نصر الله، وتعهد بمواصلة المعركة ضد إسرائيل.

ويشكل مقتل نصر الله ضربة قوية لحزب الله.

ويزيد ذلك أيضا من حالة الضبابية بين سكان الضاحية وأولئك الذين فروا بحثا عن مأوى في وسط بيروت وأجزاء أخرى من المدينة، وذلك بعد تصعيد في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عام بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وبدا علي حسين علاء الدين، وهو من سكان الضاحية الجنوبية ويبلغ عمره 28 عاما، تائها بعد تعرض بيروت لقصف إسرائيلي هو الأعنف منذ عقود. ولم يكن لديه الكثير من الوقت لإحضار دواء والده. وأصابت إحدى الضربات مبنى بجوارهم مباشرة.

وقال “لا أعرف حتى أين نحن. ندور في حلقة مفرغة طوال الليل. نتصل بالمنظمات غير الحكومية وأشخاص آخرين منذ الصباح”، مضيفا أن جماعات الإغاثة ستقدم توصيات تتغير باستمرار حول أماكن اللجوء.

وتابع “اتصلنا بالجميع، وظلوا يرسلوننا إلى أماكن مختلفة، وإما أن يكون الرقم مغلقا أو مشغولا، وإما يرسلوننا إلى مكان ما. ونحن في الشوارع منذ الواحدة صباحا”.

وقالت دلال ضاهر، التي كانت تنام في العراء في ساحة الشهداء وسط بيروت، إن أرواح اللبنانيين تعد رخيصة في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضافت “لو طيارة ورق رايحة على إسرائيل قاموا الدنيا وقعدوها، بس نحنا كل العالم اتهجرت وكل الدنيا ساكتة، الأمم المتحدة والكل والكل ساكتين كأنه نحنا مش بشر”.