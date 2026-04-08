القصف يمنع وصول قافلة مساعدات الفاتيكان إلى بلدة بجنوب لبنان

4دقائق

بيروت 7 أبريل نيسان (رويترز) – أبلغ فادي فلفلي كاهن بلدة دبل المسيحية في جنوب لبنان رويترز بأن القصف الذي تعرض له الجنوب يوم الثلاثاء أجبر قافلة مساعدات إنسانية نظمتها سفارة الفاتيكان إلى البلدة المحاصرة على العودة أدراجها.

وبقي آلاف المسيحيين في بلدات عدة بجنوب لبنان في منازلهم على الرغم من تصاعد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة اللبنانية، على أمل أن تنجو بلداتهم إذا بقوا على هامش الصراع.

لكن الاشتباكات والغارات الجوية الإسرائيلية على القرى المحيطة جعلت التنقل من البلدات وإليها أمرا بالغ الخطورة، فضلا عن أن المواد الغذائية والمياه والأدوية بدأت تنفد.

وقال فلفلي إن قافلة إغاثة نظمتها سفارة الفاتيكان كانت تهدف إلى إيصال المساعدات إلى دبل يوم الثلاثاء، لكن القصف أجبرها على العودة في اللحظة الأخيرة.

وأضاف لرويترز “ليس لدينا أدوية أساسية مثل الأنسولين- ولا حتى مياه صالحة للشرب”.

وأردف أن القافلة كانت مقررة في الأصل ليوم عيد القيامة (الأحد الخامس من أبريل نيسان وفق التقويم الغربي)، لكن القصف العنيف أدى إلى تأجيلها إلى يوم الثلاثاء.

وقال فلفلي “كنا ناطرين (منتظرين) طوال اليوم، وكانوا يبذلون قصارى جهدهم طوال اليوم لمحاولة إيصال هذه المساعدات إلينا. كانت على بعد خمس دقائق، لكنها اضطرت للعودة”.

* إصابة قوات حفظ سلام

وقال فلفلي إنه أُبلغ بأن القصف الإسرائيلي على مقاتلي حزب الله في المنطقة المجاورة أدى إلى تعطيل عملية التسليم، وإنه لم يتسن تحديد موعد لمحاولة أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نظم قافلة من 15 شاحنة مساعدات لإرسالها إلى بلدة عين إبل المسيحية، والقريبة من بلدة دبل. وأضاف الجيش أنه لا يوجد أي نشاط عسكري إسرائيلي في المنطقة، متهما جماعة حزب الله بإطلاق صواريخ من بلدات مجاورة في أثناء مرور القافلة بالقرب منها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه حافظ على التواصل مع ممثلي الفاتيكان الذين يقودون القافلة ومع مسؤولي الأمم المتحدة المرافقين لها.

ولم ترد جماعة حزب الله ولا المتحدث باسم سفارة الفاتيكان في لبنان على طلبات للتعليق.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ترافق القافلة يوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم يونيفيل كانديس أرديل “اضطررنا إلى قطع المهمة بسبب القصف في المنطقة. وقد تعرض بعض أفراد قوات حفظ السلام لإصابات طفيفة للغاية بسبب الانفجارات القريبة”.

وأفادت قناة (إم.تي.في) اللبنانية بأن قافلة المساعدات كانت تتألف من ثلاث شاحنات محملة بمؤن أساسية، منها الخبز والخضروات.

وقال فلفلي “مهما حدث، رح نضل (نبقى). هنضل بسبب إيماننا وتاريخنا هون – هذا ليس خيارا، إنه رسالة”.

(إعداد علي خفاجي وحاتم علي للنشرة العربية)