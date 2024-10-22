القضاء الألباني يوقف الرئيس السابق إلير ميتا بشبهات فساد

afp_tickers

3دقائق

أعلنت السلطات في تيرانا أنّ الرئيس السابق إلير ميتا (يسار وسط)، المعارض الشرس لرئيس الوزراء الحالي إدي راما، أوقف الإثنين بشبهات فساد وتبييض أموال، في حين ندّد حزبه بـ”اختطاف إجرامي”.

وكان حزب الحرية بزعامة الرئيس السابق أعلن في وقت سابق من الإثنين أنّ قوات الأمن أوقفت ميتا (55 عاما) قبل أن تؤكّد هذه المعلومة في المساء النيابة العامة المكلّفة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ ميتا الذي تولّى الرئاسة من 2017 ولغاية 2022 أوقف بشبهات “فساد سلبي” و”تبيض أموال” و”التصريح الكاذب عن الأصول”.

وتعود أقدم الوقائع المنسوبة إلى ميتا، وفق النيابة العامة، إلى الفترة التي كان فيها وزيرا للاقتصاد (2010-2011)، بينما تعود الوقائع الباقية لفترات أحدث.

وأضافت النيابة العامة أنّ مونيكا كريمادي، الزوجة السابقة للرئيس السابق والتي تشغل حاليا مقعدا في البرلمان الألباني عن حزب الحرية، تلاحق أيضا بالقضية نفسها.

ولم يتمّ توقيف كريمادي (50 عاما)، لكن يتعين عليها بالمقابل أن تمثل بانتظام أمام الشرطة القضائية.

ويُشتبه في أنّ ميتا وزوجته السابقة “متورطان في جرائم جنائية عدّة” مع مشتبه بهم آخرين، بحسب النيابة العامة التي أشارت إلى أنّ تحقيقاتها في هذه القضية هي ثمرة تعاون مع كلّ من الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا وسان مارينو وقبرص.

وندّدت كريمادي في بيان بـ”اتهامات سياسية” موجّهة إليها وإلى زوجها السابق.

وإلير ميتا سياسي مخضرم تبوأ أعلى المناصب بعد سقوط النظام الشيوعي في 1991.

وانتُخب نائبا عام 1992 قبل أن يصبح رئيسا للوزراء (1999-2002) ثم وزيرا للخارجية (2009-2010) فوزيرا للاقتصاد (2010-2011) ورئيسا للبرلمان (2013-2017)، قبل أن يتبوأ نيسان/أبريل 2017 رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري بالدرجة الأولى.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد ألقت قوات الأمن القبض على ميتا على طريق في تيرانا عندما كان يقود سيارته عائدا إلى منزله من زيارة لكوسوفو.

ووصف الأمين العام لحزب الحرية تيدي بلوشي توقيف زعيم الحزب بـ”الاختطاف الإجرامي”.

وقبل أن يصبح عدوه السياسي، كان ميتا حليفا لرئيس الوزراء إيدي راما.

وانتُخب ميتا رئيسا للجمهورية بدعم من نواب الحزب الاشتراكي بزعامة راما، قبل أن يصبح عدوا سياسيا له، وصولا إلى مشاركته في التظاهرات التي نظّمتها المعارضة ضدّ حكومته.

بمي/بم