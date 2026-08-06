القضاء الألماني يصدر الخميس الحكم بحق أفغاني متهم بتنفيذ هجوم دهس

afp_tickers

المشاركة

4دقائق

يُرتقب أن يصدر القضاء الألماني الخميس الحكم بحق رجل أفغاني متهم بتنفيذ هجوم دهس بسيارة في مدينة ميونيخ العام الماضي، أسفر عن مقتل طفلة في الثانية ووالدتها، وإصابة العشرات.

ويُحاكم فرهاد ن. الذي لم تُكشف هويته كاملة، منذ كانون الثاني/يناير، بتهمة تعمد دهش مشاركين في مسيرة نقابية جمعت نحو 1400 شخص، حين كان في الرابعة والعشرين من العمر.

وطالب الادعاء العام بالحكم عليه بالسجن المؤبد، مع شروط إضافية تضعف احتمالات الإفراج المبكر عنه.

وأتى الاعتداء ضمن سلسلة هجمات نفّذها أجانب في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، وأججت الجدل بشأن الهجرة والأمن.

وإلى جانب تهمتي القتل، وُجهت إلى فرهاد ن. في البداية 44 تهمة بالشروع في القتل، قبل أن تُستبدل نصف هذه التهم بتهم التسبب بأذى جسدي، بينها 19 تهمة تتعلق بإصابات جسيمة.

ووقع الهجوم بينما كانت المدينة تستعد لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع دولي سنوي بارز يضم شخصيات رفيعة من مجالي السياسة والدفاع.

واقتحمت سيارة من طراز “ميني كوبر” المسيرة، فقذفت امرأة تبلغ 37 عاما وابنتها لمسافة عشرة أمتار، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة في الرأس، توفيتا متأثرتين بها بعد أيام.

ونقل الادعاء عن شاهد عيان قوله إن الناس كانوا “يتطايرون يمنة ويسرة”.

وبحسب لائحة الاتهام، توقفت السيارة بعدما قطعت 23 مترا “لأن عجلاتها الأمامية لم تعد تلامس الأرض بسبب وجود أشخاص أمام السيارة وتحتها”.

واتهم الادعاء فرهاد ن. بالتصرف بدافع ديني، قائلا إنه ردد عبارة “الله أكبر” عقب عملية الدهس. غير أنه لا يُعتقد أنه كان ينتمي إلى أي تنظيم جهادي.

وطلب فريق الدفاع إيداعه منشأة للأمراض النفسية، رغم أن خبراء عينتهم المحكمة خلصوا إلى أن اضطراباته لم تقلل من مسؤوليته الجنائية.

ووصل فرهاد ن. إلى ألمانيا في 2016 من دون مرافق، وكان يبلغ 15 عاما.ورُفض طلبه اللجوء، لكنه تمكن من البقاء في البلاد والعثور على عمل.

وقالت الشرطة إنه عمل في مجال الأمن، وكان مهتما بتدريبات اللياقة البدنية وكمال الأجسام.

ويُعتقد أنه اعتنق الفكر المتطرف في الأشهر التي سبقت الهجوم، من خلال متابعته عبر الإنترنت محتوى لخطباء أفغان متطرفين.

ووقع الهجوم قبيل الانتخابات العامة التي جرت في شباط/فبراير 2025، وحقق فيها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف أفضل نتيجة في تاريخه، بنيله أكثر من 20 في المئة من الأصوات.

وتصدر تحالف الاتحاد المسيحي الديموقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي الانتخابات، وأصبح زعيمه فريدريش ميرتس مستشارا، متعهدا بتشديد سياسة الهجرة في محاولة للحد من صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

لكن شعبيته تراجعت تراجعت منذ ذلك الحين، فيما رسخ “البديل من أجل ألمانيا” تقدمه في استطلاعات الرأي.

بور-جسك/اسم/كام