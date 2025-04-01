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القضاء الأميركي يردّ مجددا اقتراح تسوية من “جونسون أند جونسون” لقضية التلك

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ردّ القضاء الأميركي عرضا من شركة الأدوية الأميركية العملاقة “جونسون أند جونسون” يقضي بأن تدفع نحو ثمانية مليارات دولار تعويضات عن حالات سرطان نسائية مرتبطة بمنتجات تحتوي على مسحوق التلك، بسبب مخالفات في العملية.

وصنّفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، معدن التلك الذي يحتوي على مادة الاسبستوس على أنه “مسبّب محتمل” لسرطان المبيض لدى من يستخدمه.

وفي أيار/مايو 2024، وسعيا إلى إنهاء نحو 90 ألف دعوى قضائية، عرضت شركة الأدوية الأميركية التي كانت تبيعه دفع نحو ثمانية مليارات دولار على مدى 25 عاما، أي ما تبلغ قيمته الصافية نحو 6,5 مليارات دولار، لأصحاب الدعاوى المدنية المتعلقة بمشكلات في المبيض (أي ما نسبته 99,75 في المئة من المطالبات الحالية).

ولكي يكون الاتفاق صحيحا، كان يحتاج إلى موافقة 75 على الأقل من المدعين. وبموجب هذه الخطة، اقترحت شركة “جونسون أند جونسون” إشهار إفلاس شركتها “ريد ريفر تلك” لحماية نفسها من الدعاوى المستقبلية.

وبناء على الملف، وجدت المحكمة التي نظرت في الاقتراح في شباط/فبراير، أن من مصلحة الأطراف رفض الاتفاق. وأشارت خصوصا إلى “مخالفات” خلال التصويت، “من بينها مهلة التصويت القصيرة جدا بالنسبة إلى آلاف” المدّعين.

وردت شركة “جونسون أند جونسون” في بيان أصدرته مساء الاثنين بأنها “بدلا من متابعة استئناف يستغرق وقتا طويلا جدا”، ستستند “إلى المسؤولية المدنية للطعن في هذه الادعاءات التي تفتقر إلى أي أساس”. 

وأكدت الشركة أن “لا نية إطلاقا” لديها “لدفع أتعاب محامي المدّعين بشأن هذه الادعاءات”، مشيرة إلى أنها ألغت “نحو سبعة مليارات دولار” كانت مخصصة لتمويل التسوية.

وفي نيسان/أبريل 2023، عرضت “جونسون أند جونسون” اتفاقا بقيمة 8,9 مليارات دولار لإنهاء كل “الشكاوى الحالية والمستقبلية” المرفوعة ضدها في أميركا الشمالية بشأن بيع مسحوق التلك.

وشددت حينها على أن هذه الصفقة لا تشكل اعترافا بالذنب، مؤكدة مجددا أن منتجاتها التي تحوي مسحوق التلك “آمنة”، رغم أنها سحبتها من الأسواق الأميركية الشمالية عام 2020. إلاّ أن قاضي إفلاس كان سبق أن ردّ التسوية.

ليم/ب ح/الح

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