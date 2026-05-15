القضاء الأميركي يستعد لإسقاط الدعوى ضد الملياردير الهندي غوتام أداني (نيويورك تايمز)
يستعد مكتب المدعي الفدرالي الأميركي لإسقاط التهم الموجهة إلى الملياردير الهندي غوتام أداني الذي اتهم في قضية فساد واسعة النطاق، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس.
ويشتبه في أن غوتام أداني (62 عاما) المعروف بقربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضالع في دفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود طاقة شمسية في الهند، على حساب مستثمرين في الولايات المتحدة.
كما يحاكم رئيس مجموعة أداني إلى جانب ابن أخيه ساغار أداني ومسؤول تنفيذي آخر، بتهمة إخفاء “نظام الفساد هذا أثناء سعيهم لجمع الأموال من مستثمرين أميركيين ودوليين”، وفقا للائحة الاتهام.
وأوضحت الصحيفة أن قرار إسقاط الدعوى التي أقيمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، جاء بعد استعانة أداني بفريق جديد من محامي الدفاع بقيادة روبرت جيوفرا، أحد محامي الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة أنه خلال اجتماع بين الدفاع والادعاء في وزارة العدل في نيسان/أبريل، قال المحامي إنه إذا تم إسقاط التهم الموجهة إلى أداني فسيكون الأخير مستعدا لاستثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد الأميركي وإيجاد 15 ألف وظيفة.
ولم ترد وزارة العدل على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
وبحسب مؤشر فوربس، يُعد أداني حاليا الرجل ال24 الأغنى في العالم بثروة تقدر ب82 مليار دولار.
ولطالما رفض أداني الاتهامات الصادرة عن القضاء الأميركي قائلا إن “لا أساس لها”.
غو/الح