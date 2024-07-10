القضاء الإماراتي يحكم على 43 شخصاً بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال “إرهابية”

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قضت محكمة إماراتية الأربعاء بالسجن المؤبد بحق 43 شخصًا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال “إرهابية”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”، في محاكمة جماعية ينتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية.

وهي ثاني أكبر محاكمة تشهدها الدولة الخليجية وقد شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.

وقالت الوكالة إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت “على ثلاثة وأربعين متهمًا بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم +لجنة العدالة والكرامة+ الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”.

وتعتبر السلطات أن “لجنة العدالة والكرامة” مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة “إرهابية” في الإمارات.

وبحسب “وام”، حُكم على خمسة أشخاص بالسجن 15 عامًا بتهمة “تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي”. وتعتبر السلطات أيضًا أن “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (التي ينبثق منها تنظيم دعوة الإصلاح) مرتبطة بحركة الإخوان.

كما قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات بحق خمسة آخرين وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم إماراتي (نحو 2,7 مليون دولار) بتهم “غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله”.

في المقابل، حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 شخصًا بتهم “التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال”، في حين برّأت متّهمًا واحدًا مما نُسب إليه.

وذكر إعلان الأربعاء أحكام القضاء وقراراته بحق 78 شخصًا فقط ولم يتّضح مصير ستة أشخاص آخرين كانوا مشمولين بالمحاكمة.

والأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، بحسب “وام”.

– “استهزاء بالعدالة” –

يقضي غالبية المدعى عليهم أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم بتُهم مماثلة في قضية أخرى شملت عام 2013، 94 شخصًا، بحسب منظمتَي “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية. وبعضهم أُبقي في السجن رغم إنهاء محكوميته.

إلا أن النيابة العامة الإماراتية تقول إن “الجرائم المسندة إلى المتهمين… مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكموا عنها” في 2013، وإن “المتهمين لم يحاكموا (آنذاك) عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي”.

ولم يسمّ البيان المدّعى عليهم لكن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” ومقرّه بريطانيا، نشر أسماء 70 منهم، أغلبهم مسجونون.

وقالت الباحثة في شؤون الإمارات لدى المنظمة جوي شيا إن الأحكام الصادرة الأربعاء “استهزاء بالعدالة”، معتبرةً أنها “مسمار إضافي في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات”.

ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها “محاكاة ساخرة ووقحة للعدالة”، مشيرةً إلى انتهاكات للمحاكمة العادلة.

وقال الباحث في شؤون الإمارات في منظمة العفو ديفين كيني “إن محاكمة 84 إماراتيًا دفعة واحدة، بينهم 26 من سجناء الرأي والمدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، ترقى بالكاد إلى مستوى ممارسة مقنعة لمعاقبة المعارضين”.

غير أنّ الإمارات نفت ارتكاب أي مخالفات.

وأشارت “وام” إلى أن المحكمة “كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا” مضيفةً أنهم “عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية”.

– “نموذج مروّع” –

وتحظر الإمارات توجيه أي انتقاد لقادتها وكذلك أي خطاب قد يثير اضطرابات اجتماعية. كما أنها تلاحق قضائيًا أي شخص يدلي بتصريحات تتضمن تشهيرًا أو إهانات، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، في العلن أو في جلسات خاصة.

عام 2012، وفي أعقاب الربيع العربي، أوقفت الدولة النفطية عشرات الإماراتيين بينهم محامون وطلاب وأساتذة جامعيون طالبوا بإصلاحات سياسية.

وبعد عام، حاكمت الإمارات 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” لارتباطها المفترض بحركة الإخوان المسلمين، في قضية عُرفت باسم “الإمارات94”. ودانت في ختام المحاكمة 69 شخصا بـ”الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد”، بينما برأت 25 متهمًا آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة.

وفي رسالة وُجّهت إلى السلطات الإماراتية في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، أعرب خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم من أن تكون هذه المحاكمة تعكس “نمطًا أوسع من قمع المعارضة والمجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة”.

وتحدثوا عن “مخالفات مزعومة” في المحاكمة الأخيرة بما في ذلك “عدم مراعاة ضمانات الحصول على محاكمة عادلة واللجوء إلى التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع اعترافات بالإكراه”.

وخلال ندوة خبراء استضافها نادي الصحافة بجنيف في آذار/مارس الماضي، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول إن الاتهامات الأخيرة “تتعلق بالسلوك نفسه الذي حوكم عليه العديد من هؤلاء المتهمين للمرة الأولى قبل نحو عقد من الزمن”.

واعتبر أن المحاكمة “نموذج مروّع لسوء استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني”.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن العديد من المتهمين الـ84 احتُجزوا “انفراديًا وبمعزل عن العالم الخارجي لمدة عام على الأقل، وأفادوا عن ظروف احتجاز مسيئة، شملت الاعتداءات الجسدية، والحرمان من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة، والموسيقى الصاخبة المتواصلة، والتعرية القسرية”.

ودعت حلفاء الإمارات، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى “الخروج عن صمتهم بشأن المحاكمة الجماعية الجائرة”.

وقالت شيا: “لطالما استخدمت الإمارات علاقاتها الاقتصادية والأمنية لمنع انتقاد سجلها الحقوقي، ولكن نادرًا ما وصل صمت حلفائها إلى هذا الحد”.

بور/ب ق