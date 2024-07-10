القضاء الإماراتي يحكم على 43 شخصاً بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال “إرهابية”

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قضت محكمة إماراتية الأربعاء بالسجن المؤبد بحق 43 شخصًا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال “إرهابية”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت “على ثلاثة وأربعين متهمًا بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم +لجنة العدالة والكرامة+ الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”.

وبحسب “وام”، حُكم على خمسة أشخاص بالسجن 15 عامًا بتهمة “تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات بحق خمسة آخرين وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم إماراتي (نحو ثلاثة ملايين دولار) بتهم “غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله”.

في المقابل، حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 شخصًا بتهم “التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال”، في حين برّأت متّهمًا واحدًا مما نُسب إليه.

بور/