القضاء الإيراني يعلن عودة إيراني معتقل في إيطاليا إلى بلاده “خلال الساعات القادمة”

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أعلن القضاء الإيراني الأحد أن المواطن الإيراني محمد عابديني الذي أوقف في إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر بناء على طلب الولايات المتحدة، سيعود إلى طهران “خلال الساعات القادمة”.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للقضاء الإيراني أنه “بفضل متابعة وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمفاوضات بين الوحدات المعنية في وزارة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأجهزة الاستخبارات الإيطالية، تمت تسوية المشكلة ما أدى إلى إطلاق سراحه وعودته”.

واعتقل محمد عابديني(38 عاما) في كانون الأول/ديسمبر في إيطاليا بناء على طلب السلطات الأميركية. واعتقلت السلطات الأميركية إيرانيا آخر يحمل جنسية مزدوجة.

واتهمهما القضاء الأميركي رسميا في 17 كانون الأول/ديسمبر بـ “توريد مكوّنات إلكترونية متطوّرة إلى إيران”، ما يشكل انتهاكا للقوانين في الولايات المتحدة والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن هذه المكوّنات تمّ استخدامها خلال هجوم بمسيَّرة في كانون الثاني/يناير 2024 أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.

ونفت إيران أيّ تورّط لها ووصفت هذه الاتهامات بأن “لا أساس لها”.

واحتجز عابديني في سجن في ميلانو منذ اعتقاله.

وجاء البيان الإيراني بعيد تصريح وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بأن روما تسعى إلى وضع حد لاعتقال عابديني وتسليمه إلى الولايات المتحدة، وفقا لمكتبه.

يأتي إطلاق سراحه بعد أيام فقط على إطلاق السلطات الإيرانية سراح الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا من سجن في طهران بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها روما.

أوقفت سالا بعيد توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إطلاق سراحها جاء بعد “تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية”.

ونفت إيران وجود أي رابط بين توقيف سالا وعابديني.

رخ/دص-شي/ود