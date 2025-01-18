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القضاء الإيراني يعلن مقتل قاضيين من المحكمة العليا بالرصاص في طهران

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(رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن قاضيين بالمحكمة العليا قتلا بالرصاص في طهران يوم السبت فيما أصيب قاض ثالث.

وأضافت أن المسلح انتحر فور تنفيذ الهجوم أمام مقر المحكمة العليا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حارسا شخصيا لأحد القضاة أصيب أيضا.

ولم يتضح بعد الدافع وراء عملية الاغتيال.

وذكرت السلطة القضائية أن القاضيين اللذين قتلا هما محمد مقيسه وعلي رازيني. وكانت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة قد ذكرت في الماضي أن مقيسه يفصل في محاكمات من وصفتهم بسجناء سياسيين.

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