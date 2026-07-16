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القضاء الإيراني ينفي تصريح ترامب عن الإفراج عن سجين أمريكي

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16 يوليو تموز (رويترز) – نقل إعلام رسمي عن القضاء الإيراني اليوم الخميس قوله إن السلطات لم تطلق سراح أي سجين أمريكي أو تتبادل سجناء مع واشنطن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح مواطن أمريكي احتُجز في 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وذكر القضاء أن السلطات لم تفرج عن أي سجين أمريكي مدان، أو شخص متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة يتطابق مع وصف ترامب، أو أي محتجز أمريكي آخر من سجونها.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية