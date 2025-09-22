القضاء الاميركي ينظر بتفكيك النظام الاعلاني لشركة غوغل

afp_tickers

2دقائق

يبدأ القضاء الاميركي الاثنين جلسات استماع لبت دعوى ضد شركة غوغل تستهدف نظامها الاعلاني، وهو إجراء طالبت به أخيرا الحكومة الأميركية لإنهاء ممارسات عملاق التكنولوجيا المخلة بالمنافسة.

وهذه ثاني دعوى قضائية فدرالية تقام هذا العام على غوغل، بعد إدانة الشركة بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن على سوق البحث الإلكتروني.

الا انه في هذه القضية، رفض القاضي طلب الحكومة الأميركية بإجبار غوغل على بيع متصفح كروم مطلع أيلول/سبتمبر.

وتتعلق قضية الاثنين بمنصة غوغل الإعلانية، وهي الواجهة التي يستخدمها مصممو المواقع الالكترونية لبيع مساحات إعلانية والمعلنون لشرائها.

وفي قرار مهم صدر قبل أشهر، حكمت القاضية ليوني برينكيما لصالح وزارة العدل الأميركية، مؤكدة أن غوغل هيمنت بشكل غير قانوني على تقنيات الاعلان الرقمي.

ولا يزال من غير الواضح ماهية العقوبات وإجراءات مكافحة الاحتكار التي ستفرض على الشركة التابعة لمجموعة ألفابيت، وهو ما سيتم بته بعد جلسات الاستماع التي تبدأ الاثنين.

وتطالب الحكومة الأميركية بتجريد غوغل من منصتها لتبادل الإعلانات، ومنعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، بحسب وثائق المحكمة.

ومن المتوقع أن تدافع غوغل عن نفسها بالاشارة الى أن هذا التجريد مبالغ فيه بالنظر إلى قرارات المحكمة حول حيثيات القضية، وأنه لا يمكن تحقيقه من الناحية الفنية، وأنه سيُلحق الضرر بالسوق برمته، لا سيما بالشركات الصغيرة.

ارب/ريم/الح