The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

القضاء الاميركي ينظر بتفكيك النظام الاعلاني لشركة غوغل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يبدأ القضاء الاميركي الاثنين جلسات استماع لبت دعوى ضد شركة غوغل تستهدف نظامها الاعلاني، وهو إجراء طالبت به أخيرا الحكومة الأميركية لإنهاء ممارسات عملاق التكنولوجيا المخلة بالمنافسة.

وهذه ثاني دعوى قضائية فدرالية تقام هذا العام على غوغل، بعد إدانة الشركة بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن على سوق البحث الإلكتروني.

الا انه في هذه القضية، رفض القاضي طلب الحكومة الأميركية بإجبار غوغل على بيع متصفح كروم مطلع أيلول/سبتمبر. 

وتتعلق قضية الاثنين بمنصة غوغل الإعلانية، وهي الواجهة التي يستخدمها مصممو المواقع الالكترونية لبيع مساحات إعلانية والمعلنون لشرائها.

وفي قرار مهم صدر قبل أشهر، حكمت القاضية ليوني برينكيما لصالح وزارة العدل الأميركية، مؤكدة أن غوغل هيمنت بشكل غير قانوني على تقنيات الاعلان الرقمي.

ولا يزال من غير الواضح ماهية العقوبات وإجراءات مكافحة الاحتكار التي ستفرض على الشركة التابعة لمجموعة ألفابيت، وهو ما سيتم بته بعد جلسات الاستماع التي تبدأ الاثنين.

وتطالب الحكومة الأميركية بتجريد غوغل من منصتها لتبادل الإعلانات، ومنعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، بحسب وثائق المحكمة.

ومن المتوقع أن تدافع غوغل عن نفسها بالاشارة الى أن هذا التجريد مبالغ فيه بالنظر إلى قرارات المحكمة حول حيثيات القضية، وأنه لا يمكن تحقيقه من الناحية الفنية، وأنه سيُلحق الضرر بالسوق برمته، لا سيما بالشركات الصغيرة.

ارب/ريم/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية