القضاء البريطاني يحكم ضد حظر “بالستاين أكشن” في المملكة المتحدة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حكمت المحكمة العليا في إنكلترا وويلز الجمعة ضد حظر منظمة “بالستاين آكشن” (التحرك من أجل فلسطين) باعتباره يتعارض مع حرية التعبير.

وجاء في الحكم أن “المحكمة اعتبرت بصورة عامّة أن حظر بالستاين آكشن غير متناسب وعدد أنشطة الحركة الذي يرقى إلى مستوى الأعمال الإرهابية ضئيل جدا”.

وقال القضاة إن الحظر نتج عنه “تدخل بالغ الخطورة في الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”. 

وسارعت الحكومة بالرد، وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إنها ستستأنف الحكم. 

وقالت “أشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية إجراء غير متناسب”.

وأضافت “يجب أن يحتفظ وزراء الداخلية بصلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمننا القومي والحفاظ على سلامة المواطنين. أعتزم استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف”. 

انطلقت الهتافات خارج المحكمة عند النطق بالحكم الجمعة. 

لكن القضاة قضوا بأن الحظر المفروض في تموز/يوليو 2025 بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000 سيظل ساريا لحين البت في الاستئناف.

أوقف ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، بعضهم في الثمانينيات من العمر، ووُجهت اتهامات لمئات ممن عبروا عن تأييدهم للحركة في تظاهرات نُظمت منذ تموز/يوليو. 

ووفقا لمنظمة “دافعوا عن هيئات المحلفين” التي تنظم الاحتجاجات، اعتُقل معظم الموقوفين لأنهم رفعوا لافتات تؤيد الحركة.

هار/ص ك/كام

