القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب “إبادة”

أصدر القضاء  التركي الجمعة مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب “إبادة” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وقالت النيابة العامة في اسطنبول في بيان إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة باسمائهم.

ومن بين هؤلاء أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، وفق النيابة العامة لاسطنبول التي تدين “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بشكل منهجي من جانب الدولة الإسرائيلية في غزة”.

واشارت السلطات القضائية التركية أيضا إلى قضية “مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني” الذي بنته تركيا في قطاع غزة وقصفه الجيش الإسرائيلي في آذار/مارس بعدما أشار إلى أنه كان يُستخدم قاعدة لمقاتلي حماس.

وتركيا واحدة من أكثر الدول انتقادا للحرب التي شنتها إسرائيل في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي العام الماضي انضمّت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية.

وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمّرة.

ربا/ود/ب ق

