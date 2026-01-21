القضاء العراقي يحكم بالإعدام على قاتل مرشح للانتخابات البرلمانية

afp_tickers

2دقائق

أصدر القضاء العراقي الأربعاء، حكما بالإعدام على شخص أدين بقتل مرشح للانتخابات البرلمانية عبر تفجير عبوة ناسفة بسيارته شمال بغداد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بحسب بيان رسمي.

وكان صفاء المشهداني، المرشح للانتخابات البرلمانية في دورتها الأخيرة وعضو مجلس محافظة بغداد، قد قُتل في 15 تشرين الأول/أكتوبر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة الطارمية شمال بغداد، ما أسفر أيضا عن إصابة أربعة من عناصر حمايته.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة جنايات الكرخ “أصدرت حكما بالإعدام بحق قاتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني”، موضحا أن المدان “أقدم على زرع عبوة ناسفة في أسفل عجلة المجنى عليه”.

كما حكمت المحكمة على المدان بالسجن المؤبد “عن جريمة قيامه بالشروع بقتل أربعة أشخاص كانوا مع المجنى عليه أثناء الحادثة، حالت الإسعافات دون وفاتهم”، بحسب البيان.

وبموجب القانون العراقي، قد تصل عقوبة جرائم القتل والإرهاب إلى الإعدام، على أن تتطلب هذه الأحكام مصادقة رئيس الجمهورية قبل تنفيذها.

وكان المشهداني مرشحا عن بغداد ضمن “تحالف السيادة”، أحد أبرز التحالفات السياسية السنية في العراق. وحمّل التحالف وقتها “الجهات المسؤولة عن الأمن في بغداد كامل المسؤولية عن هذا الخرق الخطير”.

وشهد العراق، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 46 مليون نسمة، عقودا من الحروب وأعمال العنف الطائفي، بينها الغزو الأميركي عام 2003، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017.

وخلال السنوات الماضية، انتشرت الأسلحة الخفيفة والثقيلة على نطاق واسع، وفي حين يشهد البلد حاليا استقرارا نسبيا، لا تزال تنشط فيه جماعات مسلحة وتكثر النزاعات العشائرية.

سف-كبج/ع ش