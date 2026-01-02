القضاء الفرنسي يحقق في مقاطع فيديو مزيفة جنسية الطابع ولّدتها أداة “غروك”
وسّعت النيابة العامة في باريس الجمعة تحقيقا يستهدف منصة “إكس” ليشمل أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة فيها “غروك” بعدما أفاد ثلاثة وزراء ونائبان بأنها ولّدت ونشرت مقاطع فيديو جنسية زائفة “تُظهِر خصوصا قُصّرا”.
واشتكى الوزراء والنائبان من أن مقاطع فيديو خضعت لتقنية التزييف العميق “ديب فايك” بواسطة “غروك” ولها طابع جنسي تُنشر على منصة “إكس” من دون موافقة الأشخاص الظاهرين فيها.
وفُتِح هذا التحقيق الذي يستهدف “إكس” منذ تموز/يوليو على إثر بلاغات ضد شبكة التواصل الاجتماعي ومسؤوليها اتهمتهم بالتلاعب بخوارزمية المنصة.
وأوضحت النيابة العامة أن “جريمة تركيب صور أو مقاطع فيديو ذات طابع جنسي لشخص من دون موافقته تُعاقَب بالسجن سنتين وغرامة قدرها 60 ألف يورو”، مؤكدة خبرا نشره موقع “بوليتيكو”.
ولجأ النائبان إريك بوتوريل وآرتور دولابورت إلى القضاء الجمعة ما أدى إلى توسيع التحقيقات.
كذلك أعلن الوزراء رولان ليسكور وآن لو أينانف وأورور بيرجيه الجمعة أنهم أبلغوا النيابة العامة عن “محتويات غير مشروعة”، مطالبين “بسحبها فورا”.
منغ-كلو/ب ح/لين