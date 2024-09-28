القضاء الفرنسي يحكم بسجن امرأة تسع سنوات لانضمامها إلى جماعة جهادية في سوريا

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أمرت محكمة الجنايات في باريس بسجن امرأة فرنسية تبلغ 34 عاما تسع سنوات بتهمة انضمامها ثلاث مرات إلى جماعة جهادية في سوريا عبر خلية بريطانية، وفق ما ذكرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب السبت لوكالة فرانس برس.

وجرت محاكمة فرح زراري بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وورد اسمها في أيار/مايو 2017 خلال تحقيق إداري أجري في فرنسا حيث أوقفت في كانون الثاني/يناير 2021، أي بعد نحو عامين من عودتها.

وعرضت جلسات المحكمة التي جرت يومَي الخميس والجمعة مسيرتها.

وشهدت طفولتها التي أمضتها في مدينة ليون (شرق فرنسا) علاقات متوترة مع والدتها وطلاق والديها، وعاشت عزلة خلال سن المراهقة بعد انتقالها مع والدها إلى لندن.

وتزامن ذلك مع مطلع العقد الأول من القرن الحالي، وظهور حركة “لندنستان” الإسلامية المتشددة التي نشأت حينها في العاصمة البريطانية وغادر نحو 850 من أتباعها إلى العراق وسوريا.

واعتنقت فرح زراري الإسلام المتشدد بعد بلوغها سن الرشد وخروجها من مركز إعادة تأهيل.

بين عامَي 2013 و2021، عاشت على التوالي في تركيا ودبي وقطر، وأقامت ثلاث مرات في سوريا، تخلل هذه الفترة زيارات لفرنسا حيث أنجبت طفلين.

قررت الزواج دينيا، عبر الهاتف، من شخص تعرفت عليه عبر الإنترنت يدعى شكري الخليفي والتقته عام 2013 في بلدة أطمة القريبة من الحدود التركية والتي تشهد نزاعا بين جماعتين جهاديتين متنافستين، جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت أنها اكتشفت حينها أن الخليفي مقاتل لكنها “تقبلته كما هو” وقُتل بعد أيام.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه ينتمي إلى جبهة النصرة وعمل إلى جانب محمد المواسي، العضو في خلية “بيتلز” المتخصصة في الخطف والقتل والتابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

أما زوجها الثاني يوسف حسوني الذي أصبحت زوجته الثانية بعد أربعة أشهر، فهو “يقاتل”، بحسب المتهمة التي أكدت أنها لا تعرف إلى أي فصيل ينتمي. وتقول السلطات البريطانية إنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلص المحققون الفرنسيون إلى أن المتهمة تعلمت عبر الإنترنت طريقة مشاركة المرأة في الجهاد والموت شهيدة.

وظهرت في مقطع فيديو وهي تطلق النار من كلاشنيكوف مرتدية النقاب.

أمام المحاكمة، مثلت مرتدية الجينز وربطت شعرها إلى الخلف كما لو أنها تنفي مشاركتها في المعارك.

وأقرت “في مرحلة ما من حياتي، أصبحت متشددة”، لكنني “لم أعتنق مطلقا” العقيدة الجهادية.

وبذلك تكون زراري المرأة العشرين التي تدان في فرنسا منذ 2012 بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، بحسب المدعي العام الذي طلب إنزال عقوبة السجن لمدة 11 عاما مع فترة أمنية لثلثي المدة.

ال/ريم/الح