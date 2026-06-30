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القضاء الفرنسي يُلزم غوغل بدفع 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية

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قضت محكمة فرنسية الاثنين بإلزام شركة “غوغل” بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة “لو فيغارو” ومجموعة “بريزما”، بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية مؤكدا بذلك ما نشرته منصة “مايند ميديا” المتخصصة.

وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة “بريزما ميديا” على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما مُنحت صحيفة “لو فيغارو” 26 مليون يورو، ومجموعة “ليزيكو – لو باريزيان” 11,5 مليون يورو، بينما حصلت منصة الفيديو “ديلي موشن” على 27,5 مليون يورو.

وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو.

ولم تحسم الشركة الأميركية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة فرانس برس.

وقال “نرفض قرارات المحكمة. فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة”.

ونقلت “مايند ميديا” عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “لو فيغارو” مارك فوييه قوله “مع الأحكام السابقة الصادرة لصالح +روسيل+ و+ليكيب+ و+إم 6+، تم إرساء الآن سابقة قضائية في هذا الملف”.

ريب/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية