القضاء المغربي يفرج عن الصحافي علي لمرابط

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أعلنت النيابة العامة المغربية الأربعاء الإفراج عن الصحافي علي لمرابط الموقوف منذ الأحد، مع استكمال البحث في قضية تتعلق بمنشورات له تضّمنت وفقا لها “تشهيرا وقذفا”.

وقال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إن النيابة العامة استجوبت لمرابط الأربعاء و”قررت، بعد إطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وإطلاق سراح المعني بالأمر”.

وأشارت أيضا إلى إرجاع حاسوبين وهاتف ومفتاح تخزين للمرابط، حجزت عند توقيفه.

يفترض أن تقرر النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق ما إذا كانت ستلاحقه في هذه القضية المتعلقة بمنشورات له “تضمنت تشهيرا وقذفا في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات”، وفق ما أعلنت الثلاثاء.

أوقف علي لمرابط (66 عاما)، الحامل أيضا للجنسية الفرنسية ويعد شخصية بارزة في الصحافة المغربية المستقلة، في مطار طنجة الأحد لدى وصوله آتيا من إسبانيا، إذ يقيم ويعمل في برشلونة.

وهو معروف بمواقفه الانتقادية تجاه السلطات المغربية، خصوصا من خلال قناته على يوتيوب.

وقالت زوجته لور فيلو لوكالة فرانس برس بعد إعلان الإفراج عنه “أنا متفاجئة وسعيدة جدا، سنرى كيف سيكون الوضع وهل سيكون بوسعه مغادرة البلاد أم لا”.

وكانت منظمات حقوقية، بينها مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين، دعت إلى إطلاق سراحه.

وسبق أن مُنع لمرابط من ممارسة العمل الصحافي في المغرب لمدة عشر سنوات بين عامي 2005 و2015، لإدانته بتهمة التشهير على خلفية تصريحات أدلى بها حول أشخاص من الصحراء الغربية يقيمون في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.

وتعتبر الصحراء الغربية من القضايا بالغة الحساسية في المغرب. وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلال الصحراء فيما تقترح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادتها.

ونشر علي لمرابط مجلتي دومان ماغازين ودومان (بالعربية) الأسبوعيتين في المغرب قبل منعهما من الصدور عام 2003 إثر محاكمته بتهمة “إهانة الملك”، من بين تهم أخرى.

وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يُفرج عنه مطلع عام 2004 بعفو ملكي.

أنر-إسب/ح س