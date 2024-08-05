القطيعة مع الغرب كلّفت روسكوزموس نحو ملياري يورو (مسؤول)

afp_tickers

2دقائق

قدّر مسؤول كبير في وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) العجز المرتبط بالقطيعة بين بلاده والغرب بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، بنحو 180 مليار روبل (1,9 مليار يورو حاليا).

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن النائب الأول للمدير العام لـ “روسكوزموس” أندريه إلشانينوف قوله “إن رفض دول (غربية) معادية العقود كلف روسكوزموس 180 مليار روبل”.

وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو بعد الهجوم الروسي في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أنهت الدول الغربية شراكتها مع روسكوزموس في قطاع الفضاء.

على سبيل المثال، أنهت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بشكل نهائي تعاونها مع روسيا في مهمة استكشاف المريخ المشتركة ExoMars.

من جانبها، علقت وكالة “روسكوزموس” إطلاق صواريخ سويوز الفضائية من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية.

وقال إلشانينوف في مقابلة مع وكالة إنترفاكس إن “روسكوزموس” تعتزم تعويض النقص عبر التوجه إلى دول جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف “أما بالنسبة للعودة إلى حجم الصادرات قبل العقوبات، فقد وضعنا لأنفسنا هذا الهدف”.

وتدارك “لكنها مهمة طويلة الأجل، كما هي الحال في كل الأسواق الجديدة حيث المنافسة قوية، ولكن إذا تمكنا من اختراقها بشكل صحيح، فإن الآفاق جيدة جدا”.

ويعاني قطاع الفضاء الروسي منذ سنوات بسبب مشاكل في التمويل وفضائح فساد وإخفاقات مثل فقدان المسبار القمري لونا-25 في آب/أغسطس 2023.

بور/س ح/ب ق