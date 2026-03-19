القمة الأوروبية تخفق في إقناع أوربان بتغيير موقفه من القرض لأوكرانيا

afp_tickers

3دقائق

أخفق القادة الأوروبيون الخميس في إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالتراجع عن رفضه صرف القرض البالغة قيمته 90 مليار يورو لأوكرانيا.

ولم تنفع خطابات القادة الأوروبيين خلال قمتهم في بروكسل، ولا مداخلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بواسطة الاتصال المرئي، في دفع أوربان إلى تغيير موقفه المتصلب، ما فرضَ على المجتمعين تأجيل بت المسألة إلى موعد لاحق.

وقال أوربان الخميس قبل بدء قمة الدول السبع والعشرين “موقف المجر بسيط جدا: سنساعد أوكرانيا عندما نحصل على نفطنا”.

وتشترط بودابست لصرف هذا القرض استئناف شحنات النفط الروسي إليها عبر خط أنابيب يعبر أوكرانيا وتعرّض لأضرار بفعل ضربات روسية. واتهم رئيس الوزراء المجري كييف بالتباطؤ في إعادته إلى الخدمة.

وكان أوربان وافق في كانون الأول/ديسمبر الفائت على تخصيص الاتحاد الأوروبي هذا القرض لأوكرانيا، على ألاّ تشارك فيه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. وتحتاج كييف إلى الحصول على هذه الأموال لتأمين نفقات حربها مع روسيا سنتي 2026 و2027.

وشدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى بروكسل على وجوب “الإفراج عن القرض المخصص لأوكرانيا”.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فقال “المبدأ الرئيسي للعمل داخل الاتحاد الأوروبي هو الاستقامة والصدقية، وأفترض أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستحترم هذا المبدأ”.

وخلال النقاش بين الدول السبع والعشرين، وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا السلوك المجري بأنه “غير مقبول”، بحسب مسؤول أوروبي. لكنّ رئيس الوزراء المجري ردّ بحسب المسؤول نفسه بأن موقفه يستند إلى الحق.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي حاولوا الثلاثاء، إيجاد تسوية عبر الإعلان عن مساعدة مالية وإرسال فريق من الخبراء للمساهمة في تصليح خط أنابيب دروجبا (الصداقة بالروسية) لإعادة فتحه.

لكنّ أوربان الذي يخوض في 12 نيسان/أبريل المقبل معركة البقاء في منصبه لولاية خامسة على التوالي، رفض تغيير موقفه، معلّقا بالقول “اليوم، اقترح الاتحاد الأوروبي أن نستسلم (وأن) نصوّت لصالح ما يريده الأوكرانيون!”، مضيفا “الجواب هو لا”.

أوب/ب ح/ب ق