القوات الإسرائيلية تشتبك مع مسلحين فلسطينيين في خان يونس بغزة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن قواته اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة ودمرت أنفاقا وبنى تحتية أساسية أخرى في مسعى للقضاء على وحدات مسلحة صغيرة لا تزال تطلق قذائف المورتر على الجنود الإسرائيليين.

وأضاف أنه قتل نحو مئة مسلح فلسطيني منذ بدأت قواته تنفيذ أحدث عملياتها في خان يونس يوم الاثنين، والتي لا تزال مستمرة رغم الضغوط المتزايدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتابع أنه استهدف سبع وحدات صغيرة كانت تطلق قذائف المورتر على القوات في هجوم جوي فيما لاقى أربعة مسلحين في رفح بجنوب القطاع أيضا حتفهم في هجمات جوية.

وقال الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنه أطلق صواريخ صوب مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل وبلدات إسرائيلية أخرى قرب غزة. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

ويؤكد استمرار القتال الصعوبة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في القضاء على المسلحين الذين يتبنون استراتيجية حرب العصابات في الأماكن المدمرة بالقطاع الساحلي. واندلعت الحرب منذ أكثر من تسعة أشهر عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي لغزة عقب هجوم شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ونشر الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على قناتيهما على تطبيق تيليجرام إن المسلحين يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية بالرشاشات وقذائف المورتر والأسلحة المضادة للدبابات في شرقي خان يونس.

وقال مسعفون إن ما لا يقل عن ستة فلسطينيين لاقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية على شرقي خان يونس.