القوات الإسرائيلية تقتل 11 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية

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من علي صوافطة

كفر قود (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية مدعومة بغارات نفذتها طائرات مسيرة قتلت ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في اشتباكات بمحيط مدينة جنين المضطربة بالضفة الغربية، بعد عمليات واسعة النطاق لقوات الجيش والشرطة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارتين جويتين منفصلتين في مدينة جنين المضطربة في الضفة الغربية مما أدى لمقتل أربعة مسلحين. لكن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن خمسة أشخاص قتلوا.

وأضاف الجيش أن الجنود وأفراد الشرطة قتلوا سبعة مسلحين وأصابوا عددا آخر في مناطق حول المدينة، ومن بينهم بعض الأشخاص ألقوا عبوات ناسفة تجاههم.

وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رتلا من ناقلات الجند المدرعة تدخل المدينة وجرافات مدرعة تحفر الطرق بحثا عن عبوات ناسفة.

وعقب هذه المداهمة، حاصرت القوات الإسرائيلية منزلا في قرية كفر قود‭‭‭‭ ‬‬‬‬القريبة من جنين. وقال سلطات الصحة الفلسطينية إن اثنين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية في حين أصيب اثنان آخران.

ولم ترد تفاصيل عن هوية القتلى ولم يتضح بعد إذا كانوا أعضاء في أي من الفصائل المسلحة.

ومع استعداد إسرائيل لرد متوقع من إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي، سلطت أعمال العنف في الضفة الغربية الضوء على التحدي الأمني الذي تواجهه القوات الإسرائيلية على جبهات متعددة بعد مرور عشرة أشهر على بدء الحرب في غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة عقابا بمحافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة فجر الثلاثاء، وإن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى صبيا يبلغ من العمر 14 عاما سقط برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء انسحابها من المنطقة.

وقالت كتيبة طوباس، وهي فصيل مسلح، إن اثنين من الرجال الذين قتلوا في هذا الهجوم من أعضائها.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي”.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية 615 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء الحرب، وكثير منهم من المسلحين لكن عددا كبيرا منهم أيضا من الشبان الذين يرشقون بالحجارة أو المدنيين الأبرياء.

وفي الوقت نفسه، قُتل 13 إسرائيليا على الأقل في هجمات شنها مهاجمون فلسطينيون. وأُصيبت مجندة من أفراد حرس الحدود في هجوم طعن نفذه فلسطيني بآلة حادة في أثناء تفتيش حافلة عند نقطة تفتيش على مشارف القدس.

وقالت الشرطة إن المهاجم قُتل بالرصاص.