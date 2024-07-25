القوات الإسرائيلية تواصل التوغل في جنوب غزة ودبابات تتحرك في رفح

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – عمقت القوات الإسرائيلية يوم الخميس توغلها في بعض البلدات على الجانب الشرقي من خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ساعات من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمشرعين أمريكيين إن الحكومة تشارك بشكل نشط في جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وتركز القتال في الأيام القليلة الماضية حول بلدات بني سهيلا والزنة والقرارة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن القوات استعادت يوم الأربعاء جثث خمسة أشخاص قتلوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول واحتجزت في غزة منذ ذلك الحين.

احتجز مقاتلو حماس أكثر من 250 رهينة في الهجوم المباغت على بلدات بجنوب إسرائيل وقتلوا 1200 شخص، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بالتعهد بالقضاء على حماس في قطاع غزة في حرب مستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر وأسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، بحسب مسؤولي وزارة الصحة في القطاع.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة إن عدة أشخاص أصيبوا في البلدات الواقعة في الشرق خلال قصف مدفعي وجوي إسرائيلي، بينما أسفرت غارة جوية شرقي خان يونس عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال سكان ومسعفون إن القصف الإسرائيلي اشتد في عدة مناطق في رفح المتاخمة للحدود مع مصر، فيما تحركت الدبابات شمالا وغربا وفي وسط المدينة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران إسرائيلية في وقت سابق من يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات التي تنشط في خان يونس قتلت عشرات المسلحين وفككت نحو 50 بنية تحتية عسكرية، فيما تواصل أنشطتها في رفح، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين.

وفي كلمة ألقاها أمام الكونجرس الأمريكي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تنخرط بشكل نشط في جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وإنه واثق من أن هذه الجهود ستكلل بالنجاح.

* خطاب مخيب للآمال

قالت حماس إن خطاب نتنياهو “مليء بالأكاذيب”، واتهمته بتثبيط الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وخيبت تصريحات نتنياهو آمال الكثير من النازحين الفلسطينيين الذين كانوا يأملون في تلقي إشارة أكثر وضوحا بنهاية وشيكة للقتال الذي دمر القطاع المكتظ بالسكان وخلق أزمة إنسانية.

وقال تامر البرعي، أحد سكان مدينة غزة ممن نزحوا إلى دير البلح في وسط القطاع “كان شي محبط على الآخر، ما ذكر وقف إطلاق النار على الإطلاق، ولا مرة حتى”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل “الناس كانت مستنية مفاجأة، إنه مثلا يعلن وقف إطلاق نار كهدية (للرئيس الأمريكي جو) بايدن، لكن في الآخر راحوا ناموا وهما كتير محبطين لأنه أعاد تصميمه على مواصلة الحرب”.

وتكتظ مدينة دير البلح، التي لم تجتاحها الدبابات الإسرائيلية بعد، حاليا بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين من مناطق أخرى في القطاع البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وأضاف البرعي “نتنياهو خطب في مسرحية، وأمام مهرجين”.

ويبدو أن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء المصريون والقطريون، بدعم من الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قد توقفت. ومن المتوقع أن تبعث إسرائيل بوفد لإجراء مزيد من المحادثات الأسبوع المقبل.

وقال مسعفون إن غارة جوية شنتها إسرائيل على منزل في حي الشيخ رضوان بشمال غزة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، كما وصل سبعة فلسطينيين إلى مستشفى في وسط غزة بعدما أفرجت عنهم القوات الإسرائيلية في منطقة قريبة من الحدود.