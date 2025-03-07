القوات الحكومية في سوريا تسعى للسيطرة على تمرد علوي

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دمشق (رويترز) – خاضت قوات الأمن السورية معارك لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة لإخماد تمرد ناشئ من مسلحين من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب سوريا، ووردت أنباء عن مقتل العشرات فيما يعد أكبر تحد تواجهه الحكومة التي يقودها الإسلاميون لسلطتها حتى الآن.

وقالت السلطات السورية إن مسلحين من فلول نظام الأسد شنوا هجوما داميا “مدروسا” على قوات الحكومة في المنطقة الساحلية، التي يقطنها عدد كبير من المنتمين للأقلية العلوية.

ولم تعلن السلطات عدد القتلى، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن أكثر من 120 شخصا قتلوا. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من العدد.

وتأتي أعمال العنف فيما يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع لترسيخ سيطرة إدارته في حين تكافح لرفع العقوبات الأمريكية وتواجه تحديات أمنية أوسع نطاقا خاصة في الجنوب الغربي حيث تقول إسرائيل إنها ستمنع دمشق من نشر قوات.

وتركزت أعمال العنف يومالخميس في منطقة جبلة الساحلية لكن الاضطرابات انتشرت على نطاق أوسع. وذكرت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أنه تقرر فرض حظر تجوال في مدن اللاذقية وطرطوس.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر أمني أن القوات الحكومية بدأت عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى المحيطة وتم نصح المدنيين بالبقاء في منازلهم.

ونقلت عن المصدر قوله “نعلن حظرا للتجوال في مدن اللاذقية وطرطوس، وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.. عمليات التمشيط سوف تستهدف فلول ميليشيات الأسد ومن قام بمساندتهم ودعمهم ونوصي أهلنا المدنيين بالتزام منازلهم والتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة”.

وقال أحد سكان مدينة اللاذقية عبر الهاتف إن الاشتباكات مستمرة هناك منذ 12 ساعة. وأضاف أن تعزيزات حكومية وصلت إلى المدينة.

وذكر أحد سكان مدينة طرطوس إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف بالتزامن مع دخول القوات الحكومية المدينة صباح اليوم الجمعة وبدأت في إطلاق النار في الهواء.

وذكر مصدر أمني أن التعزيزات تمكنت من دخول مدينة اللاذقية صباح اليوم الجمعة بعد أن عجزت عن ذلك يوم الخميس بسبب قطع الطريق.

وقال المصدر إن الاشتباكات مستمرة على مشارف المدينة وإن قوات الأمن تعمل على فتح الطريق إلى جبلة الذي قطع أيضا وإن ميليشيات مرتبطة بالأسد تحاصر عددا من المواقع في جبلة.