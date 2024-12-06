القوات السورية الحكومية تفقد السيطرة على مزيد من المناطق والجولاني يقول إن الهدف إسقاط النظام”

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تتقدّم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها الجمعة نحو حمص، ثالث أكبر المدن السورية، فيما خسرت القوات الحكومية مناطق سيطرتها في محافظة دير الزور في شرق البلاد لحساب القوات الكردية.

وأعلن زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني أن هدف المعارضة “إسقاط النظام” السوري، بعد أن سيطر تحالف الهيئة والفصائل خلال الأيام الماضية على مدينتي حلب في شمال البلاد وحماه في الوسط.

في الجنوب، أخلت القوات الحكومية في محافظة درعا التي تعد مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 ضد حكم بشار الأسد، حواجز في ثلاث بلدات على الأقل، بعد هجوم لمقاتلين محليين على مقرّات أمنية في المنطقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما سيطرت المجموعات على معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة أن فصائل المعارضة المسلحة باتت على “بعد خمسة كيلومترات من أطراف حمص”، مشيرا إلى انسحاب القوات الحكومية السورية من ، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع السورية.

وأوضح أن “من شأن سيطرة الفصائل على مدينة حمص أن تقطع الطريق الذي يربط دمشق بالساحل السوري”، معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الرئيس بشار الأسد والتي تحكم سوريا منذ خمسة عقود.

وسيطرت فصائل المعارضة الخميس على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا في وسط البلاد، بعد أيام على سيطرتها على حلب التي خرجت من قبضة النظام بالكامل للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011.

وفي حال سيطرت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها على حمص، فلن تبقى بين المناطق الاستراتيجية سوى العاصمة دمشق ومنطقة الساحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط في أيدي حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع بدلا من لقبه العسكري، في حوار مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، “عندما نتحدث عن الأهداف، يبقى هدف الثورة إسقاط هذا النظام”، معتبرا أن الأخير “مات”.

وفي تطور آخر، سيطرت فصائل معارضة مسلحة محلية في جنوب سوريا على معبر نصيب الحدودي مع الأردن الذي كانت السلطات الأردنية أعلنت إغلاقه في وقت سابق.

وفي محافظة درعا في الجنوب، التي تعد مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 ضد حكم بشار الأسد، أخلت القوات الحكومية حواجز في ثلاث بلدات على الأقل، بعد هجوم لمقاتلين محليين على مقرّات أمنية في المنطقة، وفق المرصد وناشط معارض.

وشنّت الفصائل المعارضة هجومها المفاجئ انطلاقا من معقلها في إدلب (شمال غرب) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وسيطرت على عشرات البلدات قبل الوصول الى حلب (شمال) وحماة (وسط).

وفي محافظة دير الزور، أكدت قوات سوريا الديموقراطية انتشارها في مناطق انسحبت منها القوات الحكومية، بعدما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس عن انسحاب قوات النظام من مناطق سيطرتها، ما أتاح للقوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من المحافظة التقدم إلى المناطق المخلاة.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق أن “قوات النظام انسحبت مع قادة مجموعات موالية لطهران بشكل مفاجئ من مدينة دير الزور وريفها” في الشرق، مضيفا أن “أرتال الجنود توجهت باتجاه منطقة تدمر” الواقعة شرق مدينة حمص.

ثم قال المرصد إن “قوات النظام انسحبت من مدينة حمص إلى أطرافها الشمالية الشرقية”، بعدما أشار القيادي العسكري في صفوف الفصائل حسن عبد الغني إلى “انهيار” قوات النظام و”هروبها أمام قواتنا على الجبهات”.

إلا أن وزارة الدفاع السورية نفت ذلك وأكدت في بيان أن “الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها.. وتم تعزيزه بقوات ضخمة إضافية”.

– خوف في حمص –

وأطلقت فصائل المعارضة هجومها تزامنا مع سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الداعم للأسد في لبنان إلى جانب روسيا وإيران.

وفي إطار التحركات المرتبطة بالتطورات في سوريا، يعقد السبت في الدوحة اجتماع بين وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف لمناقشة الوضع في سوريا، على ما أكدت وزارة الخارجية التركية الجمعة.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تدعم بلاده قوات معارضة، عن “أمله” في أن يتواصل تقدم مقاتلي المعارضة في سوريا “من دون مشاكل”، وقال “إدلب وحماة وحمص وبالطبع الهدف دمشق: تقدم المعارضين متواصل”.

من جانبه، أبدى قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي استعدادا للحوار مع هيئة تحرير الشام ومع تركيا، معتبرا ان تقدمها فرض “واقعا سياسيا وعسكريا جديدا” في البلاد.

وعلى وقع المخاوف حيال تقدم الفصائل، شوهد مساء الخميس عشرات الآلاف من سكان حمص ينزحون باتجاه الساحل بعد سيطرة فصائل المعارضة على حماة.

وسمّيت مدينة حمص في العام 2011 “عاصمة الثورة” وعانت من حصار شديد وشهدت قتالا عنيفا دمّر الأحياء القديمة فيها بشكل كبير، قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة عليها بالكامل في العام 2017.

وقال سوريون غادروا البلاد خلال سنوات النزاع بسبب معارضتهم للنظام إنهم مسمرين أمام شاشات التلفزة لمتابعة ما يحصل في البلاد.

وقال يزن (39 عاما) الذي قدّم نفسه باسمه الأول فقط، وقد كان ناشطا معارضا في السابق في حمص، لوكالة فرانس برس من فرنسا حيث يقيم حاليا، “كنا نحلم بهذا منذ أكثر من عشر سنوات”.

وأضاف الرجل الذي عانى طويلا في حمص خلال حصارها من القوات الحكومية قبل مغادرتها في 2016، ردا على سؤال عمّا إذا كان قلقا بسبب الخلفية الإسلامية لهيئة تحرير الشام “لا يهمّ من يقود هذه العملية، حتى لو كان الشيطان نفسه وراءها. ما يهم الناس هو تحرير البلاد”.

في المقابل، انتشر الخوف بين الأقلية العلوية.

وقال حيدر (37 عاما) القاطن في حي ذي غالبية علوية لفرانس برس عبر الهاتف “الخوف هو المظلة التي تغطي حمص الآن”.

وأضاف “لم أر مثل هذا المشهد في حياتي، نحن خائفون للغاية ولا نعلم ماذا يحصل بين ساعة وأخرى”.

وسيطرت فصائل المعارضة الجمعة على مدينتين الرستن وتلبيسة الواقعتين على الطريق الواصل بين حماه وحمص.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تثبتت وكالة فرانس برس من صحتها مقاتلين يطلقون النار في الهواء وهم يقودون آليات عبر تلبيسة.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الجيش شن ضربات على مقاتلين “إرهابيين” في محافظة حماه.

– “ضربة كبيرة جدا” –

ويعدّ هذا القتال الأعنف منذ العام 2020 في البلد الذي شهد حربا أهلية اندلعت لدى قمع النظام السوري الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية عام 2011.

وأفاد المرصد السوري الذي يتخذ مقرا في بريطانيا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا، عن سقوط 826 قتيلا، من بينهم 111 مدنيا. واشار الى أن 222 مقاتلا في الإجمال قضوا منذ الثلاثاء في محيط حماة.

كما نزح 280 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت بأن هذا العدد قد يرتفع إلى 1,5 مليون.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف “إراقة الدماء” في سوريا، معتبرا أن التطورات الأخيرة نتيجة “فشل جماعي مزمن” في بلوغ تسوية سياسية للنزاع.

وأكدت “إدارة العمليات العسكرية” (قيادة الفصائل المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام الإسلامية) عبر حسابها على منصة “تلغرام”، “تحرير مدينة حماة بالكامل” وإطلاق سراح “مئات الأسرى المظلومين” من سجنها المركزي.

والتقط مصوّرون متعاملون مع وكالة فرانس برس صورا لمقاتلين يقبّلون الأرض لدى دخولهم الى المدينة، وأخرى لحشد من الناس يحرقون صورة عملاقة للرئيس بشار الأسد، بينما آخرون يقبلون مقاتلين وصلوا الى المدينة.

واعتبر أرون لوند من “مركز القرن الدولي للأبحاث” أن خسارة حماة هي “ضربة كبيرة جدا للحكومة السورية خصوصا بعد هزيمتها في حلب”.

وأضاف أنه في حال خسر الأسد مدينة حمص، فهذا لن يعني نهاية حكمه، لكن “في غياب طريق آمن من دمشق إلى الساحل، أرى أنه لن يعود هناك كيان رسمي ذو مصداقية”.

وفي ظل تطورات النزاع، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة تعزيز قواته في الجولان السوري المحتل/ مؤكدا أنه “لن يتسامح مع أي تهديد” قرب الحدود.

ودعت روسيا رعاياها إلى مغادرة سوريا محذرة من “الوضع العسكري والسياسي الصعب” في البلد.

بور/ح س-دص/رض