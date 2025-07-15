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القوات السورية تدخل مدينة السويداء بعد اشتباكات شهدتها على مدار يومين

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(رويترز) – دخلت القوات السورية مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء، بعد اشتباكات شهدتها على مدار اليومين الماضيين، وهي المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات حكومية في المدينة منذ تولي حكومة يقودها إسلاميون السلطة في البلاد في ديسمبر كانون الأول.

وجاء الانتشار بعد أن حث زعماء الدروز، الذين كانوا يرفضون أي انتشار للقوات السورية هناك، المقاتلين الدروز على إلقاء أسلحتهم والسماح للقوات الحكومية بالدخول.

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