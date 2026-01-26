القوات الكردية تتهم دمشق بقصف أودى بخمسة مدنيين في شمال سوريا

اتهمت القوات الكردية الاثنين دمشق بقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة في شمال سوريا، على رغم سريان وقف لإطلاق النار بين الطرفين، في هجوم أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويسري بين القوات الحكومية والكردية وقف لإطلاق النار، جرى تمديده السبت لمدة 15 يوما، في إطار تفاهم مشترك توصل اليه الطرفان حول مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة (شمال شرق).

واتهمت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في بيان “فصائل دمشق” بالتصعيد رغم الهدنة، مشيرة إلى ارتكابها “مجزرة… أسفرت عن استشهاد خمسة أفراد وإصابة خمسة آخرين” من عائلة واحدة في قرية خراب عشك في ريف كوباني (عين العرب) في أقصى شمال محافظة حلب.

وأكد المرصد بدوره الحصيلة نفسها، مرجحا أن تكون طائرة مسيّرة تركية نفّذت الهجوم مستهدفة منزلا في القرية.

ولم تتلق وكالة فرانس برس ردا على أسئلة وجهتها الى السلطات للحصول على تعليق.

وانسحبت قوات قسد في 18 الجاري من مناطق سيطرتها في محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق) حيث غالبية السكان عربية، مقابل تقدّم القوات الحكومية.

ومع تقدم القوات الحكومية في محافظة حلب ايضا، باتت منطقة كوباني، الواقعة قرب الحدود مع تركيا، معزولة عن بقية مناطق نفوذ القوات الكردية التي انسحبت الى معقلها في الحسكة.

وقالت المسؤولة الكردية البارزة إلهام أحمد في منشور على منصة اكس “لم يُترجم إعلان حكومة دمشق عن وقف إطلاق النار إلى أي التزام حقيقي على أرض الواقع”، متهمة القوات الحكومية بفرض حصار على المدينة.

وكان الجيش السوري اتهم الأحد قوات قسد “بخرق اتفاق وقف إطلاق النار” واستهداف مواقع الجيش بطائرات “مسيرة انتحارية” في محيط كوباني.

وتحظى مدينة كوباني بمكانة خاصة لدى أكراد سوريا، إذ يعدونها رمزا لصمودهم ولانتصارهم على تنظيم الدولة الاسلامية.

وخاض المقاتلون الأكراد خلال أربعة أشهر من العام 2015 معارك ضارية ضد التنظيم المتطرف وتمكنوا من طرده منها.

ودفع ذلك باتجاه تلقي الأكراد دعما أميركيا مباشرا، فأصبحت وحدات حماية الشعب الكردية التي قادت قوات سوريا الديموقراطية، رأس حربة في التصدي للجهاديين.

وتعد تركيا، الداعم الرئيسي للسلطات الجديدة في دمشق، الوحدات الكردية في سوريا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي وافق العام الماضي على إنهاء عمله المسلح الذي استمر لأربعة عقود ضد انقرة. ونفذت تركيا هجمات عسكرية عدة ضد الأكراد بين عامي 2016 و2019 لإبعادهم عن حدودها.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام كردية الأحد، نوّه قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي بـ”مقاومة كوباني” والدور الذي لعبته في إنشاء الإدارة الذاتية الكردية.

وقال “طلبنا من دمشق عدم دخول كوباني. وقد وافقوا، ونأمل أن يلتزموا بهذا الاتفاق”.

