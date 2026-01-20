القوات الكردية تنسحب من مخيم الهول بعد تعثر مفاوضات مع دمشق

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الثلاثاء سحب قواتها من مخيم الهول الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية، بعيد تأكيد مسؤولين أكراد أن اتفاقا مع دمشق تضمن وقفا لإطلاق النار “لم يعد صالحا”، مع تعثر مفاوضات بشأن تطبيقه.

وشكّل الاتفاق الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد وحمل توقيع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، ضربة قاسية لقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد وخسرت خلال الأيام الأخيرة مساحة واسعة من مناطق سيطرتها في شمال وشرق البلاد.

وبعدما وجدوا أنفسهم ينسحبون تحت الضغط العسكري من مناطق واسعة سيطروا عليها بعد طردهم تنظيم الدولة الاسلامية منها، يخشى الأكراد من شنّ القوات الحكومية هجمات متزايدة باتجاه المناطق ذات الأكثرية الكردية في محافظة الحسكة، معقلهم في شمال شرق البلاد.

وعلى وقع تقدّم قوات الجيش باتجاه محافظة الحسكة، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) انسحابها من مخيم الهول، حيث تحتجز أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 6200 أجنبي، من عائلات مقاتلي التنظيم المتطرف.

وأوردت في بيان “بسبب الموقف الدولي اللامبالي.. وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير”، فقد “اضطرت” إلى “الانسحاب من مخيم الهول” بهدف “إعادة التموضع” في محيط مدنها، خشية من هجمات حكومية.

ولاحقا، قال قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي “انسحبنا الى المناطق ذات الغالبية الكردية”، مؤكدا أن “حمايتها خط أحمر”.

ويشكّل ملف التنظيم مسألة شائكة، إذ يشمل الآلاف من الأجانب ممن رفضت دولهم تسلمهم على مدى الأعوام الماضية رغم نداءات متكررة من الأكراد.

وجاء إعلان قسد بعدما اتهمها الجيش السوري “بترك حراسة” المخيم. وأعلنت وزارة الدفاع من جهتها جاهزيتها “لاستلام مخيم الهول وسجون داعش كافة”.

– انهيار المفاوضات-

أدت قسد، التي تضم مقاتلين عربا، دورا محوريا خلال سنوات النزاع السوري خلال حكم بشار الأسد بقتالها، بدعم أميركي، ضد التنظيم الجهادي ونجاحها في القضاء عليه تقريبا في سوريا. وتمكّنت نتيجة ذلك من إرساء سيطرتها على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد تضمّ حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها إدارة ذاتية.

إلا أنه منذ سقوط الأسد، أعلنت السلطات الجديدة تصميمها على توحيد البلاد تحت راية القوات الحكومية. ودخلت في مفاوضات مع الأكراد لدمج قواتهم ومؤسساتهم في المؤسسات الحكومية.

وأعقب انسحاب الأكراد من الهول تعثّر مفاوضات عقدها الشرع وعبدي في دمشق الاثنين لبحث آلية تطبيق بنود الاتفاق، الذي ضمّ إضافة إلى وقف إطلاق النار دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

وقال ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر لفرانس برس الثلاثاء إن المفاوضات بين الرجلين “انهارت تماما”، معتبرا أن مطلب السلطات الوحيد هو “الاستسلام غير المشروط” من جانب القوات الكردية.

من جهتها، قالت المسؤولة في الإدارة الذاتية إلهام أحمد خلال إيجاز صحافي عبر الانترنت “نظرا لعدم وجود وقف لإطلاق النار، مع مواصلة دمشق مهاجمة مناطقنا ورفضها الانخراط في حوار، فإن الاتفاق لم يعد صالحا في الوقت الراهن”.

وأعلنت أن “هناك شخصيات معيّنة من الدولة الإسرائيلية منخرطة في اتصالات معنا” مضيفة “منفتحون على تلقي الدعم… أيا كان مصدره”.

وكانت اسرائيل حذّرت مرارا دمشق من استهداف الأقليات في سوريا.

وانتشرت وحدات من الجيش السوري الاثنين في مناطق انسحبت منها القوات الكردية في محافظتي الرقة ودير الزور.

ونصّ الاتفاق على تسليم إدارة هاتين المنطقتين اللتين تقطنهما غالبية عربية، “فورا” الى الحكومة السورية.

وأرسلت القوات الحكومية الثلاثاء تعزيزات باتجاه مدينة الحسكة.

وشاهد مصوّر لفرانس برس صباح الثلاثاء رتلا ضخما تابعا للقوات الحكومية ضمّ مدرعات وآليات تقلّ جنودا يسلك الطريق الدولي المؤدي الى مدينة الحسكة.

وقال مسؤول عسكري ميداني ضمن الرتل لفرانس برس بعد اجتياز الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة “نتجه إلى الحسكة، رتل دبابات ولدينا في الخلف عربات اقتحامية ودفاعية للإسناد”.

– “قواتنا في الخنادق” –

في مدينة الحسكة، شاهد مراسل آخر لفرانس برس عشرات من السكان الأكراد بينهم نساء وكبار في السن يحملون رشاشات دعما لقوات سوريا الديمقراطية التي نشرت حواجز داخل المدينة وفي محيطها وسيّرت دوريات كثيفة.

عند مدخل المدينة، قال القيادي العسكري الكردي شاهين باز لفرانس برس “قواتنا منتشرة في خنادقها.. ونعاهد شعبنا على حمايته حتى آخر مقاتل لدينا”.

ونصّ الاتفاق بين عبدي والشرع في ما يتعلق بمحافظة الحسكة، على “دمج كل المؤسسات المدنية” التابعة للإدارة الكردية “ضمن مؤسسات الدولة”. وقال الشرع إنه ستتم مراعاة خصوصية “بعض المناطق ذات الحساسية” لناحية ضمّ أبنائها الى صفوف القوات الأمنية الموجودة فيها.

وعلى هامش مشاركتها في تجمع مؤيّد لقوات قسد في القامشلي، قالت حسينة حمو (55 سنة) بينما كانت تحمل سلاح كلاشنيكوف وتلفّ رأسها بوشاح ملوّن لفرانس برس باللغة الكردية، “الشعب الكردي اليوم من صغيره إلى كبيره يحمل السلاح، سنكتب تاريخنا من جديد ولن نستسلم”.

ودعت قوات سوريا الديموقراطية في بيان ليل الإثنين الشبان والشابات الأكراد داخل البلاد وخارجها الى “التوحّد.. والانضمام الى صفوف المقاومة” في سوريا.

ويتوزّع الأكراد بين أربع دول هي سوريا والعراق وإيران وتركيا حيث تعهّد حزب العمال الكردستاني الثلاثاء بـ”عدم التخلّي أبدا” عن أكراد سوريا “مهما كلّف الأمر”.

وتوجه عشرات من الأكراد المقيمين في كردستان العراق باتجاه سوريا تلبية للنداء، وفق مراسل فرانس برس.

واندلعت عند الحدود التركية مع سوريا مواجهات عنيفة الثلاثاء بين الشرطة التركية ومتظاهرين مؤيدين للأكراد، بعدما احتشد أكثر من ألف متظاهر بدعوة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب الموالي للأكراد.

وتعهّد حزب العمال الكردستاني الذي أعلن العام الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، الثلاثاء أنه لن “يتخلى أبدا” عن أكراد سوريا.

ونددت الأيزيدية ناديا مراد الناجية من تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء، بتخلي المجتمع الدولي عن الاكراد في سوريا، بعدما “شكلوا رأس حربة في مواجهة الشر”.

