القوات المسلحة الإيرانية: فرض أمريكا لقيود على السفن في هرمز “يصل لدرجة القرصنة”
13 أبريل نيسان (رويترز) – قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اليوم الاثنين إن فرض الولايات المتحدة لقيود على السفن في المياه الدولية أمر غير قانوني و”يصل لدرجة القرصنة”، مضيفا أن إيران ستنفذ بحزم “آلية دائمة” للسيطرة على مضيق هرمز في أعقاب التهديدات الأمريكية بالسيطرة عليه.
وأضاف أن موانئ الخليج يجب أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي ميناء في الخليج أو في خليج عمان بمأمن إذا تعرضت الموانئ الإيرانية للخطر.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)