القوة المشتركة تتهم قوات الدعم السريع بـ”إعدام ألفي مدني أعزل” في الفاشر السودانية

afp_tickers

1دقيقة

اتهمت القوة المشتركة الحليفة للجيش، قوات الدعم السريع الثلاثاء بـ”إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل” منذ الأحد في مدينة الفاشر في غرب السودان، عقب ورود تقارير مقلقة عن انتهاكات متعددة.

وأفادت في بيان بأن قوات الدعم السريع “ارتكبت جرائم فظيعة بحق مدنيين أبرياء في مدينة الفاشر، حيث أُعدم وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل يومي 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن”.

وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من “تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإتنية”، في أعقاب تحذيرات أصدرها عدد من المراقبين المستقلين. وأفاد تقرير لمختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل الأميركية، مدعوم بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الاصطناعية، بوقوع “عمليات قتل جماعية” بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

