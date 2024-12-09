القيادة الصينية تعقد اجتماعها السنوي لوضع الخطط الاقتصادية للعام 2025 (إعلام رسمي)

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تعقد القيادة الصينية وعلى رأسها الرئيس شي جينبينغ الاثنين اجتماعها السنوي لوضع خططها الاقتصادية للعام 2025 وسياساتها لمكافحة الفساد، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بكين.

وأوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) أن المكتب السياسي للجنة المركزية، هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، عقد اجتماعا الاثنين “لتحليل ودرس النشاط الاقتصادي للعام 2025″ والتخطيط لـ”مكافحة الفساد”.

يواجه الاقتصاد الصيني صعوبة في الانتعاش وقد كثفت السلطات خططها لتحفيز الاقتصاد في الأشهر الأخيرة. لكن هذه الإجراءات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، وفق ما أظهر أحدث مؤشر شهري لأسعار المستهلك نُشر في وقت سابق الاثنين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس لحيوية استهلاك الأسر والنشاط الاقتصادي، بنسبة 0,2 % فقط في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة ب0,3 % في تشرين الأول/أكتوبر، وفق المكتب الوطني للإحصاء.

ونقلت “شينخوا” عن مسؤولين قولهم الاثنين “يجب تعزيز الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستثمار وتوسيع الطلب المحلي”.

كما أعلن أعضاء المكتب السياسي رغبتهم في تبني “سياسة نقدية أكثر تساهلا”، ما يفتح الباب أمام تغيير ينتظره المستثمرون.

ويعقد هذا الاجتماع قبل أيام قليلة من انطلاق المؤتمر المركزي حول العمل الاقتصادي، وهو اجتماع مهم يهدف إلى تحديد مسار السياسات الاقتصادية للعام المقبل.

اس/دص-الح/ص ك