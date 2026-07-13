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القيادة العسكرية العليا المشتركة: إيران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز

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تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 يوليو تموز (رويترز) – قالت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران (مقر خاتم الأنبياء) في بيان اليوم الاثنين إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.

وأضاف البيان، الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، أن أي محاولة من الجيش الأمريكي لتنظيم عبور المضيق خارج المسارات التي حددتها طهران ودون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ستواجه مقاومة ضارية.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج )

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