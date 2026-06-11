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القيادة العسكرية العليا في إيران: أمريكا ستتلقى ردا قاسيا إذا شنت هجمات جديدة

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دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) – قالت القيادة العسكرية الموحدة العليا في إيران (مقر خاتم الأنبياء) اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستواجه ردا أشد قسوة عن ذي قبل إذا ما هاجمت إيران.

جاء ذلك ردا على وعيد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجددا.

وقالت القيادة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “بالنظر إلى أحدث التهديدات الأمريكية ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية، إما أن تكون صادرات النفط والغاز متاحة للجميع أو لن تكون متاحة لأحد”، مضيفة أن الحرب ستصبح أكثر انتشارا واتساعا، مما يتسبب في انعدام الأمن في المنطقة.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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