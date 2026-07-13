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القيادة المركزية الأمريكية: أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران

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تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 يوليو تموز (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات الولايات المتحدة نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران يوم الأحد، إذ استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.

وأوضحت القيادة أنه تم استهداف أنظمة دفاع جوي للجيش الإيراني ومواقع رادار ساحلية ومعدات للصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة أمريكية وسفن تابعة للبحرية وطائرات مسيرة وزوارق مسيرة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

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