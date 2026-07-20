القيادة المركزية الأمريكية: انتهاء تاسع موجة من الهجمات على إيران

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20 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأحد أن الجيش الأمريكي أكمل تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفا منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس إلى أن الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)