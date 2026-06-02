القيادة المركزية الأمريكية: فشل هجمات صاروخية إيرانية على الكويت والبحرين

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واشنطن 2 يونيو حزيران (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء أن صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه الكويت لم يُصيبا هدفهما أو تحطما في أثناء تحليقهما، وأن القوات الأمريكية والبحرينية اعترضت ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه دول مجاورة، لكنها لم تُصب أهدافها، وأن القوات الأمريكية شنت غارات على جزيرة قشم ردا على محاولات إيران الهجومية، وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية اليوم الثلاثاء.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)