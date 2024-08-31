القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ مداهمة في العراق ومقتل 15 من عناصر الدولة الإسلامية

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(رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس آب، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت “عناصر الدولة الإسلامية كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة ‘انتحارية‘ متفجرة”.

وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت لاحق نقلا عن الجيش الأمريكي أن سبعة جنود أمريكيين أصيبوا في المداهمة المشتركة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن خمسة جنود أصيبوا في العملية بينما أصيب اثنان آخران لأسباب غير قتالية. وأضاف المسؤول “جميع الأفراد في حالة مستقرة”.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب من رويترز للتعليق على عدد الإصابات.

أصيب ما لا يقل عن خمسة أفراد من القوات الأمريكية في هجوم وقع في وقت سابق من هذا الشهر على قاعدة عسكرية في العراق.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تأجل بسبب “التطورات الأخيرة”، دون تحديد تلك التطورات.

وذكرت وكالة رويترز في مارس آذار أن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه ميليشيات مدعومة من إيران مرتبطة بقواته الأمنية.