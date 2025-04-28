الكرادلة بصدد تحديد موعد لانعقاد المجمع لانتخاب بابا جديد

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قد يحدد الكرادلة في الفاتيكان اعتبارا من الاثنين موعد دعوة المجمع المغلق إلى الانعقاد لانتخاب البابا المقبل.

وقال الكاردينال الإسباني خوسيه كوبو لصحيفة إل باييس “فيما كان فرنسيس بابا المفاجآت، أرى ان هذا المجمع سيكون كذلك أيضا، ولن تكون خطواته متوقعة”.

خلال المجمع المغلق الذي يجرى وفقا لمراسم مضبوطة بدقة وضعت على مر القرون، يجتمع الكرادلة ال135 الناخبون في كنيسة سيستينا في الفاتيكان ليختاروا في سرية مطلقة خلفا للبابا فرنسيس الذي توفي قبل أسبوع غداة عيد الفصح عن 88 عاما.

ووري البابا اليسوعي على غرار سبعة بابوات آخرين، الثرى خلال مراسم خاصة السبت في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري وهي بازيليك بابوية في روما، حيث اختار أن يدفن.

والسؤال المطروح الآن: من سيخلف البابا الأرجنتيني على رأس كنيسة تضم أكثر من 1,4 مليار كاثوليكي في العالم؟ لن يعلن اسم البابا الجديد الذي يحمل أيضا لقب أسقف روما، إلا في ختام المجمع المغلق “لأمراء الكنيسة”، والذي يغذي منذ قرون مخيلة كثيرين.

وقال الطالب الفرنسي فرنسوا لاربان البالغ 21 عاما أمام كنيسة سانتا ماريا ماجوري “أنا متحمس لرؤية البابا الجديد لمعرفة أي نهج سيعتمده في الكنيسة في السنوات المقبلة”.

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس “نثق بالروح القدس لنحصل على أفضل بابا ممكن”.

وشارك أكثر من 400 ألف شخص في جنازة البابا السبت، إن في القداس الذي أقيم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الذي حضره عشرات من قادة الدول والحكومات والملوك، أو خلال مرور الموكب الجنائزي في شوارع العاصمة الإيطالية وصولا إلى مرقد البابا الأخير.

– إلى المجمع –

ولخص الكاردينال الإيطالي جوزيبي فيرزالدي الشعور العام في صحيفة “لا ريبوبلكا” بقوله إن فرنسيس “كان بابا الشعب” واصفا اللقاء المنفرد بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس بطرس على هامش الجنازة بأنه “هدية بعد الممات” من قبل البابا الأرجنتيني الراحل.

ومنذ جنازة البابا المهيبة وهو اول أميركي لاتيني يتولى السدة البابوية، دخل الفاتيكان في حداد من تسعة أيام تقام خلالها مراسم يومية في ساحة القديس بطرس حتى الرابع من أيار/مايو.

وفي ختام فترة الحداد، يدعى الكرادلة الناخبون البالغ عددهم 135 وهم دون سن الثمانين، لانتخاب الحبر الأعظم.

بموجب قواعد الفاتيكان، يجب أن يبدأ المجمع أعماله بين اليوم الخامس عشر واليوم العشرين على وفاة البابا أي بين الخامس من أيار/مايو والعاشر منه. ورأى الكاردينال جان كلود هوليريتش أن المجمع سيبدأ “على الأرجح” في الخامس أو السادس من أيار/مايو.

وقد يعلن عن الموعد الاثنين في “اجتماع عام” خامس تحضيري للكرادلة الناخبين وغير الناخبين ينطلق عند الساعة التاسعة (الساعة السابعة ت غ).

وينتخب البابا بغالبية الثلثين. وقال روبرتو ريغولي الأستاذ في الجامعة الحبرية الغريغورية في روما “نحن في مرحلة تشهد فيها الكاثوليكية استقطابات عدة في صفوفها لذا لا أتوقع أن يكون المجمع سريعا جدا”.

– “البابا الجيد” –

لكن الكاردينال الإسباني كريستوبال لوبيث روميرو قال إن هذا المجمع يوفر “فرصة لنثبت أن أفلاما مثل كونكلايف لا تعكس الواقع”. وقال “فاتيكان نيوز” وسيلة إعلام الفاتيكان الرسمية “يجب أن نظهر قدر المستطاع (..) أن ليس لدينا أسرارا ولا صراعات داخلية”.

ويرى خبراء أن قدرة البابا المقبل على توحيد الكنيسة في ظل بيئة جيوسياسية تزداد تشرذما، قد يكون عاملا حاسما أكثر من جنسية المرشح.

وترى شركة المراهنات البريطانية وليام هيل أن الكاردينال الإيطالي بيترو بارولين أمين سر الفاتيكان هو الأوفر حظا أمام الفيليبيني لويس أنتونيو تاغلي رئيس أساقفة مانيلا الفخري.

أتى ريكاردو كروز (44 عاما) وهو مبرمج معلوماتية أصله من الفيليبين لتكريم ذكرى البابا الراحل، وأمل أن يكون خلفه من آسيا. لكنه شدد على أنه يتمنى ككاثوليكي أن يختار الكرادلة “البابا الجيد”.

وحذر خبراء من أن البابا المقبل لن يعتمد بالضرورة نهج سلفه الذي كان معروفا بصراحته الكبيرة وحسه الإصلاحي.

وكان فرنسيس رئيس أساقفة بوينوس آيرس سابقا والمدافع الكبير عن المهمشين، مختلفا جدا عن سلفه بنديكتوس السادس عشر وهو مثقف ألماني لم يكن يرتاح للمناسبات العامة. وكان هذا الأخير بدوره مختلفا جدا عن شخصية البابا البولندي يوحنا بولس الثاني الذي كان يتمتع بكاريسما وشعبية واسعتين.

بور-ابو/غ ر/ناش