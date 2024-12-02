مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الكرملين: بوتين بحث مع نظيره الإيراني هاتفيا الوضع في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الموقف في سوريا مع نظيره الإيراني مسعود بزشيكان في مكالمة هاتفية.

وأضاف الكرملين في بيان “التركيز انصب على الموقف المتصاعد في الجمهورية العربية السورية”.

وتابع البيان قائلا “عبرا عن دعمهما غير المشروط لإجراءات السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة النظام الدستوري والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة السورية”.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة لأي تعاون مع روسيا للسيطرة على الوضع الإقليمي والمساعدة في حل الأزمة في سوريا.

وأضاف بزشكيان “نعتقد أن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة هي جزء من خطة خطيرة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني لإحداث اضطراب في المشهد الجيوسياسي في المنطقة لصالح الصهاينة، لكن هذه الخطة ستفشل بفضل وحدة وتعاون الدول الإقليمية”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
358 إعجاب
243 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية