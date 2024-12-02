الكرملين: بوتين بحث مع نظيره الإيراني هاتفيا الوضع في سوريا

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الموقف في سوريا مع نظيره الإيراني مسعود بزشيكان في مكالمة هاتفية.

وأضاف الكرملين في بيان “التركيز انصب على الموقف المتصاعد في الجمهورية العربية السورية”.

وتابع البيان قائلا “عبرا عن دعمهما غير المشروط لإجراءات السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة النظام الدستوري والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة السورية”.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة لأي تعاون مع روسيا للسيطرة على الوضع الإقليمي والمساعدة في حل الأزمة في سوريا.

وأضاف بزشكيان “نعتقد أن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة هي جزء من خطة خطيرة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني لإحداث اضطراب في المشهد الجيوسياسي في المنطقة لصالح الصهاينة، لكن هذه الخطة ستفشل بفضل وحدة وتعاون الدول الإقليمية”.