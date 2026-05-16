الكرملين: بوتين بحث ملف إيران مع نظيره الإماراتي

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو 16 مايو أيار (رويترز) – قال الكرملين في بيان صدر اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع الإيراني مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف البيان “أكد الجانبان أهمية مواصلة العملية السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات سلام قائمة على التوافق”.

وذكر البيان أيضا أن بوتين وجه الشكر إلى الإمارات على دعمها للقضايا الإنسانية المتعلقة بالصراع مع أوكرانيا.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)