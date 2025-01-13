الكرملين: بوتين والرئيس الإيراني سيوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في 17 يناير

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان سيجريان محادثات في روسيا في 17 يناير كانون الثاني، وسيوقعان بعد ذلك اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة طال انتظارها.

وقال الكرملين إن الرئيسين سيناقشان خيارات لتوسيع نطاق العلاقات بين موسكو وطهران بشكل أكبر، منها خيارات في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية والمجالات الإنسانية.