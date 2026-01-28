الكرملين: بوتين والشرع سيبحثان مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا

28 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع سيبحثان مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا خلال لقائهما في موسكو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن روسيا قررت سحب قواتها من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا، لكن من المتوقع أن تحتفظ بقاعدتها الجوية الأكبر ومنشأة بحرية على الساحل السوري على البحر المتوسط.

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد حليف روسيا في ديسمبر كانون الأول 2024 على يد تحالف إسلامي قاده الشرع، تعمل موسكو على بناء علاقات معه وضمان استمرار وجودها العسكري في البلاد بما يخدم تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنهما سيتناولان أيضا التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف “لا شك لديّ في أن جميع المسائل المتعلقة بوجود قواتنا في سوريا ستثار أيضا خلال محادثات اليوم”.

وامتنع بيسكوف عن التعليق عندما سئل عن إمكانية موافقة روسيا على تسليم الأسد، الذي فر إلى موسكو بعد الإطاحة به.

وشكل سقوطه، بعد حرب أهلية دامت لأكثر من عقد من الزمان قدمت له خلالها روسيا دعما عسكريا واسع النطاق، انتكاسة كبيرة لموسكو.

وخسرت روسيا حليفا آخر هذا الشهر عندما أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات خاصة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات.

