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الكرملين: بوتين يعرض على إيران المساعدة بعد انفجار الميناء

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موسكو (رويترز) – ذكر الكرملين يوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على إيران المساعدة في التعامل مع آثار الانفجار الذي هز ميناء بندر عباس، مقدما تعازيه في القتلى.

وجاء في نسخة منشورة من رسالته على الموقع الإلكتروني للكرملين أن بوتين بعث “بكلمات التعاطف والدعم الصادق إلى أسر الضحايا، وكذلك تمنياته بالشفاء لجميع المصابين”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن انفجارا قويا، يرجح أنه ناجم عن انفجار مواد كيميائية، أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين يوم السبت في بندر عباس، أكبر موانئ البلاد.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية