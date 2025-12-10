الكرملين: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تتوافق مع الرؤية الروسية

رأى الكرملين الأربعاء أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن أوكرانيا والتي قال فيها إن موسكو ستنتصر في الحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات وإنه سيتعيّن على كييف التخلي عن أراض، تتوافق مع رؤية روسيا.

كما قال ترامب في المقابلة التي أجراها معه موقع “بوليتيكو” إن القادة الأوروبيين “ضعفاء” ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء انتخابات، في تصريحات أثارت قلق كييف وأوروبا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الأربعاء “بطرق كثيرة، في ما يتعلق بمسألة عضوية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ومسألة الأراضي وكيفية خسارة أوكرانيا لأراض، فإنها (تصريحات ترامب) متوافقة مع فهمنا” للوضع، معتبرا أن ما قاله ترامب “مهم للغاية”.

وأشار ترامب إلى أن روسيا في موقع تفاوضي أقوى في المباحثات الرامية لوضع حد للحرب بسبب حجم البلاد وأكد أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.

وبعد المقابلة، أعرب زيلينسكي عن استعداده لتنظيم انتخابات في أوكرانيا شرط ضمان الأمن.

وجعلت عملية موسكو العسكرية التي دفعت كييف لإعلان الأحكام العرفية، من المستحيل إجراء انتخابات في البلاد بموجب القانون الأوكراني.

ولطالما دعت روسيا إلى إطاحة زيلينسكي الذي تصفه بأنه قائد غير شرعي.

وقال بيسكوف تعقيبا على إعلان زيلينسكي “سنرى كيف تتطور الأحداث”.

كثّفت الولايات المتحدة محادثاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا لوضع حد لأسوأ نزاع شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مقابلته مع “بوليتيكو”، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق هو أمر “صعب” وإن “أحد أسباب ذلك هو حجم الكراهية الهائل بين بوتين وزيلينسكي”.

