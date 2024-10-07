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الكرملين: تقرير صحيفة عن دور تاجر روسي في تجارة أسلحة مع الحوثيين يبدو مزيفا

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أشار إلى أن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت كان يحاول التوسط في بيع أسلحة صغيرة لمسلحي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في اليمن يبدو مزيفا.

وأفادت الصحيفة بأن بوت، الذي أدانته الولايات المتحدة بتهم تهريب الأسلحة وأطلقت واشنطن سراحه في صفقة تبادل للأسرى عام 2022، عاد إلى التجارة الدولية في الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تميل إلى تصنيف هذه القصة على أنها “مزيفة”.

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